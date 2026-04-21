DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın

DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın Haber Videosunu İzle
DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Kürtçe müzik yapan sanatçı Mem Ararat’ın İstanbul’da sahne bulmakta zorlandığını gündeme taşıdı. Avrupa’da birçok şehirde sahne alabilen Ararat’ın, Harbiye Açıkhava Sahnesi için bir yıldır tarih alamadığını belirten Ekmen, yetkililere çağrı yaparak varsa engellerin kaldırılması ve sanatçının izleyicisiyle buluşturulması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kürtçe müzik yapan sanatçı Mem Ararat’ın yaşadığı sahne sorunu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekmen, uluslararası alanda geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Ararat’ın Türkiye’de kamuya ait salonları kiralama konusunda zorluk yaşadığını belirtti.

“AVRUPA’DA SAHNE VAR, TÜRKİYE’DE YOK”

Ekmen, Mem Ararat’ın Berlin, Paris, Viyana, Stuttgart, Düsseldorf ve Londra gibi birçok şehirde özel ya da kamuya ait salonlarda rahatlıkla sahne alabildiğini ifade etti. Buna karşın Türkiye’de aynı imkanlara erişemediğini vurgulayan Ekmen, sanatçının özellikle kamuya ait mekanlarda sahne almak için ciddi engellerle karşılaştığını aktardı.

HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ TARTIŞMASI

Paylaşımda, Mem Ararat’ın bir yıldır Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser vermek için girişimlerde bulunduğu ancak henüz bir tarih alamadığı bilgisine yer verildi. Ekmen, sanatçının bu duruma tepki göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimine çağrıda bulunduğunu belirtti.

Ekmen, ilgili kurumların bu durumdan haberdar olmayabileceğini ifade ederken, sanatçının yaşadığı sorunun kamuoyunun dikkatine sunulması gerektiğini söyledi.

“ENGELLER KALDIRILMALI” ÇAĞRISI

Ekmen, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne almasının önünde engel bulunduğunu belirterek, bu engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Sanatçının İstanbul’daki dinleyicisiyle bir an önce buluşmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Geçmişte Aynur ve Mikail Aslan gibi Kürtçe müzik yapan sanatçıların da benzer sorunlarla karşılaştığını hatırlatan Ekmen, Mem Ararat’ın yaşadığı sürecin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

