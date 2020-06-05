Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti

Covid-19 ile mücadele kapsamında önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti
05.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:52

Covid-19 ile mücadele kapsamında önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki Trakya Teknopark tarafından, yüksek derecede tehlikeli enfeksiyon şüphesi bulunan hastaların taşınması veya mikrobiyolojik faktörlerin bulaşabileceği durumlarda ortam güvenliğinin sağlanması amacıyla tasarlanıp üretilen "Mobil İzolasyon Ünitesi" Trakya Üniversitesi Hastanesine teslim edildi.

Devir teslim törenine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan İnal, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Proje Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler, Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Onur Ustaoğlu ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir "Mobil İzolasyon Ünitesi"nin çok yüksek oranda yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin birçok birimi gibi, Covid-19 ile mücadele sürecine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünürken, Tıp Fakültemizle bu konuda iletişime geçtik ve Prof. Dr. Volkan İnal Hocamız bizlere izolasyon sedyesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Çünkü o dönemde tedarik zinciri kırılmıştı ve paranız olsa dahi yurt dışından ürün tedarik edilemiyordu. Biz de bunun üzerine çalışmalara başladık ve yaklaşık 300 saatlik AR-GE çalışması sonunda, Proje Sorumlumuz Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler ve Proje ve İş Geliştirme Uzmanımız Mehmet Onur Ustaoğlu ile birlikte izolasyon sedyesini üretmeyi başardık. Bu sedye özellikle hastaların farklı sağlık kuruluşlarına naklinde ve hastane içerisindeki katlar arasındaki nakillerinde hayati bir öneme sahip. Çünkü hastanın, tedavi sürecinde, hastane içerisinde tomografiye, röntgene, kan tahliline ve daha birçok yere gitmesi gerekiyor. Bu sedye sayesinde Covid-19'lu hastaların, diğer hastalara virüs bulaştırma riski ortadan kalkıyor. Bu ürünün üretimi dünyada yalnızca Avusturalya ve Çin'de gerçekleştiriliyor. Türkiye'de üretimi yapılmıyor ve ithal olarak temin ediliyor. Biz yaptığımız çalışmalarla ithalat fiyatı bin 800 doları bulan bu ürünü, motoru da dahil olmak üzere her şeyiyle beraber 2 bin 500 TL gibi makul bir rakama, güvenli bir şekilde üretmeyi başardık" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Mobil İzolasyon Ünitesi'nin çalışma prensibi hakkında da bilgi vererek "İçerideki negatif basınç kullanılarak, hastanın soluduğu ve verdiği havanın filtreler yardımı ile dışarıya temiz hava olarak verilmesi ve dışardaki kötü havanın da içeriye temiz hava olarak girmesini sağlıyor. Prize bağlı 7/24, mobil durumda ise 3 saat çalışabilme özelliğine sahip. Ayrıca ergonomik olarak da ambulanslara, askeri araçlara, helikopter ve uçaklara uyumlu olarak tasarlandı. En önemli ve dünyadaki muadillerinden ayrıştıran özelliği ise motorunun sessiz çalışması. Hasta, sedyenin içerisindeki izole ortamda stres içerisindeyken, motor sesi hastanın stresini daha çok artırıyor. Biz motoru sessiz çalışır hale getirerek hastaların bu stresi yaşamalarını da engellemiş olduk." dedi. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ayrıca yüzde 85'i yerli üretim olan Mobil İzolasyon Ünitesi'nin Türkiye'deki bilinen ilk üreticisi olduklarını ve ürünün patentini almak için başvuruda bulunduklarını da ifade ederek, çalışmada emeği geçen herkese ve desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise yaptığı açıklamada "Covid-19 ile mücadele süreci bir seferberlik halinde tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın ilk günden itibaren çok iyi yönettiği bu sürece üniversitelerimiz de çok değerli katkılar sunuyor. Trakya Üniversitesi olarak biz de bu süreçte çok önemli çalışmalara imza attık. Bugün de yeni bir çalışmayı tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknoparkımız tarafından geliştirilen bu ürün, hasta transferi sağlanırken hem Covid-19'lu hastaların izolasyonu hem de sağlıklı bireylerin korunması açısından oldukça önemli bir ürün. Bu ürünün tedariki konusunda yaşanan problem üzerine acaba bunun bir AR-GE çalışması yapılıp üretimi gerçekleştirilebilir mi diye düşündük. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'nun direktifleri ile Teknopark Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ve değerli ekibi bir çalışma başlattı. Çok kısa zamanda değerli Başhekimimiz Prof. Dr. Abdullah Taş ve Yoğun Bakım Klinik Sorumlumuz Prof. Dr. Volkan İnal Hocalarımın yol göstermesiyle dışarıya herhangi bir virüsün çıkmasına ve dışardan da içeriye herhangi bir virüsün girmesini engelleyen izole bir ünitenin üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçip, yaşadığımız dönemde önemi bir kat daha artan bu ürünün seri üretimi için destek isteyeceğiz. Yalnız korona virüs konusunda değil, tüm bulaşıcı hastalıklar için kullanılabilen bir ünite. Bu yüzden her hastanede olması gerek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu önemli başarıya imza atan hocalarıma ve Trakya Üniversitesinin değerli çalışanlarına, hem hastanemize hem de Ülkemize yaptıkları katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:52:05. #1.15#
title