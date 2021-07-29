Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
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Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel

Trabzon'da 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çatışma çıktı. Taraflar birbirine kurşun yağdırdığı olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç

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