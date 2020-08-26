Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrole uyguladığı blokajı ve kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

26.08.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:51

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in petrole uyguladığı blokajı ve kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Libya bayraklarıyla başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nu destekleyen sloganlar attı.

Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi.

Göstericiler, "Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır", "Trablus kırmızı çizgimizdir", "Petrol tesisleri açılsın", "Elektrik sorunu çözülsün", "Hafter yanlılarına geçit yok", "Meşru hükümete evet" ve Öfke Volkanı Operasyonunu kastederek "Volkan henüz sönmedi" yazılı dövizler taşıdı.

Önceki gün Trablus'ta yapılan gösterilerdeki şiddet eylemleri ve provokasyonları da kınayan göstericiler, askeri vesayete karşı Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete ve Libya devrimine desteklerini gösterdi.

Meşru taleplere destek, askeri vesayete tepki

Meydandaki göstericiler, ülkede giderek ağırlaşan yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrı yaparak, anayasanın değiştirilmesi, hükümetin bakanlıklarda reform yapmasını ve yolsuzluğa karışan devlet görevlilerinden hesap sorulmasını istedi.

Trabluslu kadın gösterici İntisar Racihi (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya gelme amacını şöyle anlattı:

"Biz burada elektrik, su ve maaş gibi meşru taleplerimiz için toplandık. Ancak diğer yapılan protestolardaki gibi yakıp yıkarak değil. Herhangi bir şahsiyeti değil meşru yönetimi destekliyoruz. 2011'den beri bu haklarımız için meydanlardayız. Ancak (devrik diktatör Muammer Kaddafi'nin oğlu) Seyf'i ve Hafter'i isteyenlere karşı canımız pahasına 'hayır' diyoruz. Bu artık imkansızdır."

Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destekten de övgüyle söz eden Racihi, şöyle devam etti:

"Türkiye kahramanca bir rol oynadı ve Libya'nın yanında yer aldı. Türkiye siyasi, askeri ve bilimsel gelişmişliğe sahip medeni bir ülke. Türkiye buraya Libya'yı sömürmek için değil, Libya halkını zalime karşı korumak için geldi. Bu zalim (Hafter) evleri yaktı, sivil yerleşimlere mayınlar döşedi. Bu yüzden Türkiye'ye çok selam ediyoruz."

"ABD 'dur' deseydi Hafter dururdu"

Hafter'e bağlı milislerin petrol tesis ve limanlarını kapatmasına tepkisini dile getiren Libyalı aktivist İsam Zubeyr (59) de ABD'nin ve batılı güçlerin bu konuda Hafter'e gerçek bir tepki göstermediklerini aktardı.

Libya petrolünün, "ABD ve sömürgeci güçlerin elinde bir oyuncak" olduğunu söyleyen Zubeyr, bu güçlerin Libya politikası hakkında şöyle konuştu:

"Bu güçler başkent Trablus'a saldırılar yapılırken neredeydi? Petrol sahaları kapatılırken neredeydi? Şimdi ise insanlıktan ve Libya halkının geçim kaynağından söz ediyorlar. ABD yönetimi ve ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin son birkaç haftadır petrol hakkında yaptığı açıklamalardan hiçbir yaptırım çıkmadı, Hafter'in durması için güçlü bir tepki koymadı. 'Dur' deseydi Hafter dururdu. Çünkü o Allah'tan değil Amerika'dan korkar. Zaten (Hafter) ABD vatandaşı. ABD, ülkedeki çekişmenin devam etmesini, Türkiye ile Libya arasındaki dayanışmanın da devam etmemesini istiyor."

Trablus'ta ağırlaşan yaşam şartları ve protestolar

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda pazar günü toplanan yüzlerce kişi, elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki göstermek için barışçıl gösteriler düzenlemiş, bazı grupların çevredeki araçlara zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göstericileri dağıtırken, protestoculara ateş açılmıştı.

Açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı açıklayan Libya İçişleri Bakanlığı, göstericilere ateş açanların güvenlik güçlerine "sızdırılmış" kişiler olduğunu ve bunların tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Trablus başta olmak üzere Libya'nın tüm şehirlerinde halk, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri, uzun yakıt kuyrukları ve yaşanan iç göçle birlikte artan hayat pahalılığı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşuyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da milislerine Trablus'a saldırı emri vermiş, 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini 18 Ocak'tan bu yana kapalı tutması sonucu ülke ekonomisi 8 milyar dolardan fazla zarara uğradı.

Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı 3. Sayfa
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada 3. Sayfa
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı Güncel
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Ronaldinho, serbest kaldı
Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Ronaldinho, serbest kaldı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Ozan Güven Oğuzhan Koç Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Kaza Adana Ankara
Şu an buradasınız: Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 07:03:41. #1.14#
title