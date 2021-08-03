TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi

TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın Batum kentinde iki ayrı projenin açılışı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın Batum kentinde iki ayrı projenin açılışı yapıldı.

Batum'da önce Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, yerel milletvekillilerin yanı sıra Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümetin yetkililerin katılımıyla "Ahali Meurneoba Kooperatifi 2020 Topraksız Çilek Üretimi ve Modern Gotik Topraklı Üretim Seralarının Kurulum Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TİKA Tiflis Koordinatörü??????? Demirdağ, projenin başarılı şekilde düzenlenmesinde yer alan tüm taraflara teşekkür ederek "Projemiz, bölgede örneği olmayan bir yetiştiricilik şeklinin ve tarım tekniğinin uygulanması ile topraksız tarım ve modern gotik tip topraklı tarım üzerine kurgulanmıştır." dedi.

Batum'un turizm şehri olmasına ve yapılan yatırımlar neticesinde ülkenin turizm merkezi haline geldiğine dikkati çeken Demirdağ, "Bölgede yetiştiriciliği az olan ürünlerin şehrin otel ve restoranlarına bakıldığında pazardaki arz talebi oranının yüksek olması ve pazarlamada sorunun yaşanmayacağı gözlemlenmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yazgan da Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost, komşu ve stratejik ortak ülkeler olduğunu belirterek TİKA'nın Gürcistan'da yıllardır birçok alanda etkili çalışmalar sürdürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

TİKA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarını dünyanın farklı yerlerine ulaştırdığını ve bu desteğin Gürcistan'a da gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yazgan, benzer projelerle ülkeler arasında dostluk köprülerinin oluştuğunu söyledi.

Yazgan, TİKA'nın Gürcistan'ın kalkınması için gelecekte de yeni projeleri uygulayacağını belirterek bu yönde Gürcü tarafıyla yakın çalışmaların sürdürülerek gelecek iş birliklerinin daha da genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk iş insanlarının da yer aldığı programda birer konuşma yapan milletvekillerinden Anzor Bolkvadze ile Tariel Nakaidze, ülkelerine verilen desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bolkvadze ile Nakaidze, Türkiye'deki orman yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek bu zor anlarda Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Projeye göre, bölgedeki dezavantajlı konumda olan çiftçilerin öz kaynağının artırılması, iş gücünün desteklenmesi, ürünlerinden maksimum verim alınması hedeflenmektedir.

Moza Kooperatif Dikiş Atölyesinin açılışı

Sera açılışından sonra heyet, Batum'un merkezine geçerek burada "Moza Kooperatif Dikiş Atölyesinin" açılışını yaptı.

Büyükelçi Yazgan, Yılmaz ile Demirdağ burada incelemelerde bulunarak çalışanlardan atölyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açılış ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atölyenin Müdürü Keso Mamuladze, burada çeşitli elbiselerin dikiminin mümkün olduğunu ifade etti.

Mamuladze, yeni atölyede artık Müslüman kadınların giydiği elbiselerin dikiminin de yapıldığını belirterek bunun daha önce burada mümkün olmadığını ve bölgede yaşayan Müslüman kadınların istedikleri elbiseleri Türkiye'den getirdikleri bilgisi paylaştı.

Atölye çalışanı Mzia Şavadze ise TİKA'nın destekleri ile burada 7 kadına istihdam sağlandığını belirterek "Bu tür alanda çalışmak benim hayalimdi." diye konuştu.

Söz konusu projenin amacı, bölgedeki kadınların ihtiyaçlarını gidermek, el becerilerine sahip olan kadınlar için istihdam fırsatı oluşturmak ve bu alanda meslek sahibi olmak isteyen genç kadınlara ücretsiz dikiş kursları vermeyi hedeflemektedir.

TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:55:30. #1.16#

title