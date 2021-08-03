TİKA, Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın Batum kentinde iki ayrı projenin açılışı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın Batum kentinde iki ayrı projenin açılışı yapıldı.

Batum'da önce Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, yerel milletvekillilerin yanı sıra Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümetin yetkililerin katılımıyla "Ahali Meurneoba Kooperatifi 2020 Topraksız Çilek Üretimi ve Modern Gotik Topraklı Üretim Seralarının Kurulum Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TİKA Tiflis Koordinatörü??????? Demirdağ, projenin başarılı şekilde düzenlenmesinde yer alan tüm taraflara teşekkür ederek "Projemiz, bölgede örneği olmayan bir yetiştiricilik şeklinin ve tarım tekniğinin uygulanması ile topraksız tarım ve modern gotik tip topraklı tarım üzerine kurgulanmıştır." dedi.

Batum'un turizm şehri olmasına ve yapılan yatırımlar neticesinde ülkenin turizm merkezi haline geldiğine dikkati çeken Demirdağ, "Bölgede yetiştiriciliği az olan ürünlerin şehrin otel ve restoranlarına bakıldığında pazardaki arz talebi oranının yüksek olması ve pazarlamada sorunun yaşanmayacağı gözlemlenmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yazgan da Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost, komşu ve stratejik ortak ülkeler olduğunu belirterek TİKA'nın Gürcistan'da yıllardır birçok alanda etkili çalışmalar sürdürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

TİKA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarını dünyanın farklı yerlerine ulaştırdığını ve bu desteğin Gürcistan'a da gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yazgan, benzer projelerle ülkeler arasında dostluk köprülerinin oluştuğunu söyledi.

Yazgan, TİKA'nın Gürcistan'ın kalkınması için gelecekte de yeni projeleri uygulayacağını belirterek bu yönde Gürcü tarafıyla yakın çalışmaların sürdürülerek gelecek iş birliklerinin daha da genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk iş insanlarının da yer aldığı programda birer konuşma yapan milletvekillerinden Anzor Bolkvadze ile Tariel Nakaidze, ülkelerine verilen desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bolkvadze ile Nakaidze, Türkiye'deki orman yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek bu zor anlarda Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Projeye göre, bölgedeki dezavantajlı konumda olan çiftçilerin öz kaynağının artırılması, iş gücünün desteklenmesi, ürünlerinden maksimum verim alınması hedeflenmektedir.

Moza Kooperatif Dikiş Atölyesinin açılışı

Sera açılışından sonra heyet, Batum'un merkezine geçerek burada "Moza Kooperatif Dikiş Atölyesinin" açılışını yaptı.

Büyükelçi Yazgan, Yılmaz ile Demirdağ burada incelemelerde bulunarak çalışanlardan atölyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açılış ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atölyenin Müdürü Keso Mamuladze, burada çeşitli elbiselerin dikiminin mümkün olduğunu ifade etti.

Mamuladze, yeni atölyede artık Müslüman kadınların giydiği elbiselerin dikiminin de yapıldığını belirterek bunun daha önce burada mümkün olmadığını ve bölgede yaşayan Müslüman kadınların istedikleri elbiseleri Türkiye'den getirdikleri bilgisi paylaştı.

Atölye çalışanı Mzia Şavadze ise TİKA'nın destekleri ile burada 7 kadına istihdam sağlandığını belirterek "Bu tür alanda çalışmak benim hayalimdi." diye konuştu.

Söz konusu projenin amacı, bölgedeki kadınların ihtiyaçlarını gidermek, el becerilerine sahip olan kadınlar için istihdam fırsatı oluşturmak ve bu alanda meslek sahibi olmak isteyen genç kadınlara ücretsiz dikiş kursları vermeyi hedeflemektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili