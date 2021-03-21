Teşkilat Canlı İzle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat son (3) bölüm full izle! Teşkilat 3 bölüm izle

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TEŞKİLAT 3. BÖLÜM İZLE

Teşkilat TRT1 ekranlarında 3. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Teşkilat 3. bölüm için araştırmalarına başladılar. TRT1 Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat son (3) bölüm full izle! Teşkilat 3 bölüm izle

Teşkilat 2. Bölümde ne oldu?

Sevgilisi Ceren'in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete'nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete'nin talimatı ile Ceren'le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren'den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar'ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

Teşkilat

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar'ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra'dan gelir.

Pascal'ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal'ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

Teşkilat 1. Bölümde ne olmuştu?

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA'ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey'e verilir.

Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…

Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna 'yaşarken ölen' bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…

Teşkilat dizisinin konusu

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

Teşkilat 3. Bölüm İzle

Teşkilat dizisinin 3. Bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

'TEŞKİLAT' - KÜNYE



Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo : Teşkilat Yazı Grubu

Müzik : Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni : Nilüfer Çamur

Oyuncular : Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl