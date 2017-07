Temmuz Ayı İçin Burçlara Göre Öneriler

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu "İyi Yaşa" platformu yazarlarından Yönetim Danışmanı ve Astrolog Binnur Zaimler Temmuz ayı için de her burca özel tavsiyelerde bulundu. İşte Binnur Zaimler'e göre ayın değerlendirmesi ve burçlara göre tavsiyeler:

Koç

İş hayatıyla ilgili dönemeçlerden geçtiğiniz günler başlıyor. Temmuz ayı, özel hayatınız ve iş hayatınızdaki gelişmeleri beraberinde getiriyor. Önce ayın başındaki bir gelişmeden bahsedelim. Venüs 5 Temmuz günü İkizler burcuna geçiyor. Keyif aldığımız alanları sembolize eden bu gezegen, 5 Temmuz sonrasında size bol bol gezmenizi tavsiye ediyor. Birkaç hafta boyunca kısa kültür gezileri yapmak, sosyal medya-internet konularıyla uğraşmak, iş ziyaretlerine gitmek çok iyi olacaktır. Sahada olmak, masa başında oturmaktan daha keyifli anlar yaşatabilir. Müşteri ziyaretlerinin yanı sıra, telefon aracılığı ile iletişimde bulunun. Kurumsal iletişimle ilgili çalışıyorsanız, şimdi basın lansmanlarının tam sırası. Her türlü sözleşmenin imzalanması için mükemmel zamanda bulunuyorsunuz. Belgeler, anlaşmalar, arşivlemelerle ilgili çalışmalarda kolayca ilerleyebilirsiniz. Venüs'ün bu konumu, Temmuz ayı boyunca yakın dostların, kardeşlerin, kardeşten de yakın kimselerin yanında olmanın güzelliğini size yaşatacaktır. Küçük dedikodular, fikir alışverişleri sayesinde hayatınız da renklenecek görünüyor. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay, iş hayatınızdaki gelişmeleri de ortaya çıkarıyor. Kariyerinizde bir süredir dönüşüm sürecine girmiş olabilirsiniz. Bazı haberler bekliyor olabilirsiniz. Dolunay, bir iki gün önceden başlayan etkisiyle, her şeyi ortaya çıkaracaktır. Dolunay döneminde, ev ve ailenizle de ilgili bazı konulara efor sarf etmeniz gerekebilir. Taşınma, eşya değişiklikleri, aile düzeninde değişiklikler söz konusu olacağı gibi, tamirat tadilat konularına da yoğunlaşmanız gerekebilir. 23 Temmuz günü gerçekleşecek Yeniay sonrası yaratıcılığınız artarken, daha fazla sahnede olacaksınız.

Boğa

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu ay hareketlilik sizi bekliyor. Öncelikle 5 Temmuz'daki Venüs'ün burç değiştirmesinden bahsedelim. Venüs İkizler burcuna geçiyor. Bu burçta birkaç hafta kalacak olan gezegen, maddi ve manevi yönden güvencede olmanızı sağlayacak. Kazancınızda artış bekleyin. Birden fazla yerden gelecek paralar söz konusu olabilir. Yeni bir müşteri, yeni gelir kapıları sizi sevindirecektir. İletişimle bağlantılı işlerden para kazanma eğilimindesiniz. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay, size destek olan kişileri gösteriyor. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, bazı yabancı insanlar veya akademisyenlerden gelen destekler hayatınızı kolaylaştıracaktır. Bu noktada kişisel gelişiminizle ilgili bazı kararlar da alabilirsiniz. Uzaklarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Yabancı bir ülkeyle iş yapmak, oraları ziyaret etmek veya yabancılarla temasa geçmek söz konusu. Öğrenme aşkınız alevleniyor. Bir kursa gitmek, yepyeni bir konuyu baştan öğrenmeye başlamak iyi fikir olabilir. Dolunay ışığı altında sözleşmelere imza atmanız, evrak işlerinde ilerleme kaydetmeniz iyi olacaktır. Karar vermenizi kolaylaştıracak olaylar zaten 7 Temmuz sonrası sizi etkileyecektir. 20 Temmuz günü atılım gezegeni Mars'ın burç değiştirmesi kariyerinizi etkileyecek. Sadece kariyeriniz değil, ünvanınız, itibarınız, kişisel imajınızı da etkileyecek hareketlilik ve değişim sizi bekliyor. Görev değişiklikler, gözle görülür başarılar sizin çabalarınızın sonucu gelecek. Kısacası sizin de iş hayatınızla ilgili harekete geçmeniz, daha aktif olmanız iyi olur. Rüzgarı iyi kullanan bir sörfçü gibi istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. 23 Temmuz sonrası bu etkiler daha da güçleniyor. Yenilikler başlıyor.

İkizler

Temmuz ayında maddi birikimlerinize odaklanıp, ortak yatırımlara da girmeniz söz konusu. Tüm gelişmeler, para konusunda alacağınız kararlara göre şekillenecek. Her şeyden önce 5 Temmuz günü Venüs'ün İkizler burcuna girişinden bahsedelim. Birkaç hafta boyunca İkizler burcunda kalacak Venüs, güzellik, estetik, ilişkilerde uyum, keyifli her konuyu sembolize ediyor. Burcunuza geçtiği bugünlerde Venüs'ün iyicil etkilerinden faydalanmak gerek doğrusu. Öncelikle fiziksel anlamda da sizi daha çekici hale getirdiğini söyleyelim. Bu nedenle her zamankinden daha hoş görünmek için kuaföre gitmek, yeni kıyafetler almak iyi fikir olabilir. Hatta biraz daha ileri gidersek, özel bir fotoğrafçıdan sizi çekmesini isteyebilirsiniz. Venüs'ün hoş etkilerinin altında iletişim yeteneğiniz de artıyor. Düşüncelerinizden, söylediklerinizden başkalarının çok etkilendiğini, muzip şakalarınızın yerini bulduğunu göreceksiniz. Venüs'ün konumu, -eğer istiyorsanız- iş başvuruları da yapabileceğinizi söylüyor. İş görüşmelerine gitmenin tam zamanı. Size 'Hayır' demek giderek zorlaşıyor. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay, ortaklaşa paylaşımlarla ilgili. Ortağınız, eşiniz veya çok yakın çalışma arkadaşlarınızla maddi ve manevi paylaşımlarınız önem kazanıyor. Bir yerden para kazanmanız, gelirinizi artırmanız mümkün. Diğer taraftan ortak bir yatırıma para da koyabilirsiniz. Miras yoluyla size ulaşan paralar veya paylaşımlar da söz konusu. 20 Temmuz sonrası birkaç hafta boyunca kısa geziler için iyi zamanlar. Sahada, satışta, müşterinin yanında olmanız gerekiyorsa hiç durmayın. Sözleşmelere, önemli evraklara imzanızı atmak için 23 Temmuz sonrası birkaç hafta uygun görünüyor. Sözel ve yazılı iletişime bu tarihten sonra önem verin. Hedefinizi belirleyin ve bu yönde herşeyin akmasını sağlayın. Mars, bol bol gezmenizi sağlayacak.

Yengeç

Hayatınızdaki gelişmelerin oldukça hızlandığı bir ay içindesiniz. İlişkiler bir yandan, sizin kişisel istekleriniz diğer taraftan oldukça hareketli günler geliyor. 9 Temmuz'da karşıt burcunuzda gerçekleşecek Dolunay etkisini birkaç gün önceden hissettirecektir. Oğlak burcundaki bu Dolunay, hem iş hem de özel hayatınızdaki ilişkilerinize dikkat çekiyor. Çok kuvvetli otorite figürleriyle, katı ve ciddi insanlarla iş yapmak durumundasınız. Onların baskın tavırları karşısında daha gerçekçi olmaya, mantıkla hareket etmeye çalışın. Duygusal şantajlar, duygu sömürüleri size bir şey kazandırmayacaktır. Dolunay ışığında büyük şirketlerle iş yapmak, yeni bir kariyere başlamak da sizin için mümkün. Özel hayatınızdaki partneriniz bir dönüşüm içinde. Onun hayatındaki gelişmelere ayak uydursanız iyi olur. Yalnız Yengeçler bu dönemde uzun soluklu bir ilişkiye de başlayabilir. Özetle 7-11 Temmuz arası Dolunay etkisi ile ilişkilerinizdeki pürüzleri masaya yatırma ve her şeyi açık açık konuşma zamanıdır. Belli kararlar almanız gerekiyor. Gelen iş teklifleri veya ilişkinizin gidişatı seçimlerinize göre netleşecek. 20 Temmuz öncesi, atılım gezegeni Mars Yengeç burcunda. Sizin için hayata asılma, hedeflerinize doğru hareket etme zamanıdır. Spor ve bedensel çalışmaları, dansı, yogayı da hayatınıza katmak iyi olabilir. Yüzme imkanınız varsa değerlendirin. Su, enerjinizi artıracak, hayata olan inancınız da artacaktır. 20 Temmuz sonrası Mars'ın Aslan burcuna geçmesi ve hemen ardından 23 Temmuz günü oluşacak Aslan burcunda Yeniay ise maddi konuları gündeme getiriyor. Şimdi paranızı artırmak için yeni gelir modelleri, kazanç kapıları keşfetme zamanı. Birikimleriniz hızla artabilir. Bunun için sizin de harekete geçmeniz çok önemli.

Aslan: Temmuz ayının ilk yarısı sizin için ofisteki çalışmalarla geçiyor. Kendi içinizde, yapmanız gerekenleri sıralayıp planlarınız dahilinde gerçekleştirebilirsiniz. Tüm aya bakmadan önce Venüs'ten bahsedelim. 5 Temmuz günü Venüs'ün İkizler burcuna geçmesi, bu tarihten itibaren birkaç hafta boyunca oldukça sosyal olacağınızın bir göstergesi. 'network' yani iş çevresiyle bağlantılı olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Hiçbir daveti kaçırmayın. Dostlarla bir arada olmak, gelecek planlarınızı, ileriye dönük emellerinizi de size doğru getirecek. İşyeriyle bağlantılı ama şirket içi olmayan iş yemekleri, konferanslar, davetler başarınızı artıracak, önemli rastlantılar ve tanışıklıklar yaratacak potansiyeller içeriyor. Bu nedenle öğle tatillerinde bile şirketten çıkın ve dışarıyla iletişimi artırın. Bağlantıda olduğunuz klüpler, dernekler, sosyal organizasyonlar varsa bu aralar sık sık uğrayın. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay, bir iki gün önceden etkisini özellikle ofis hayatınızla ilgili olarak gösterecek. Üzerinde çalıştığınız projelerin sonuçları, teslim tarihleri sizi biraz gerebilir. Ekibinizden bazı kimseler istifa edebilir, ofis yaşantınızda sizin kontrolünüzün dışında bazı gelişmeler de yaşanabilir. Ancak başarınız, verdiğiniz emek de herkesin dikkatini çekecektir. 20 Temmuz günü atılım gezegeni Mars'ın Aslan burcuna geçmesi ve ardından 23 Temmuz günü oluşan Aslan burcunda yeniay sayesinde, oldukça güzel ve hareketli bir dönem başlıyor. Fiziksel olarak daha güçlü olduğunuz bu dönemde spora, harekete odaklanın. Spor yapmak yaratıcılığınızı ve yaşam enerjinizi de yükseltecektir. Kilo vermek, bir kursa başlamak, yeni bir kariyer, yeni bir ilişki, bir başvuru, yeni projeler, keşifler…. Neyi hedeflerseniz 23 Temmuz sonrası birkaç hafta boyunca gerçekleştirmek için rüzgar arkadan esiyor. Size bir sır verelim: 2017'nin en mutlu, en başarılı dönemine adım atıyorsunuz. 23 Temmuz – 10 Ağustos arası istekleriniz konusunda harekete geçtiğinizde, işler tereyağdan kıl çeker gibi ilerleyecektir.

Başak

Sosyal alanda kısa paslaşmaların gerçekleşeceği ay boyunca kendinizi ifade edip başkalarını oldukça etkileyecek bir potansiyel içindesiniz. Sosyal olmak, davetlere katılmak ve iç çevrenizi genişletmek için fırsatlar var.İş ve özel hayatınızdaki gruplar içinde yeni kişilerle tanışmak, ya da tanıdıklarla karşılaşmak sizi mutlu edecek. Bu kadar yoğun kalabalıkların oluştuğu zamanlarda istediğiniz kişilerle tanışmak için ilk adımı siz atın. 5 Temmuz günü Venüs'ün İkizler burcuna geçmesi kariyerinizde hoş gelişmeleri beraberinde getiriyor. Uyum, barış, güzellikle ilgili gezegen Venüs iş ve özel hayatınızdaki itibarınızı artıracaktır. Birkaç hafta boyunca iş teklifleri gelirse şaşırmayın. 7-11 Temmuz tarihlerinde Dolunay etkisi ile sosyal gruplar içinde ön plana çıktığınızı, yaptığınız projelerin sunumunu yaptığınızı görebilirsiniz. Dolunay, yaratıcılık alanında size destek olacaktır. Özel hayatınızda ilişkilerinizde ilgili gelişmeler de söz konusu. Yeni birinden hoşlanabilir, ya da mevcut ilişkinizin gidişatı üzerine bir karar da verebilirsiniz. Dolunayı en iyi şekilde değerlendirin, çünkü size düşündüğünüzden daha fazlasını getirebilir. Özellikle sosyal çevrede size destek olan kişilerin ilgisini küçümsemeyin. 20 Temmuz sonrası, pek çok gezegenin Aslan burcuna geçmesi, bir süreliğine bazı olayları kontrol edemediğinizi gösteriyor. Etkinizin olmadığı alanlarda kuruntu, endişe ve üzüntü size fayda değil zarar getirebilir. Bu anlamda, şehir efsanelerine, işyeri dedikodularına kulağınızı tıkayın. Diğer taraftan gizli tutmanız gereken konular da ortaya çıkabilir. Gizli toplantılar, organizasyonlar, hiç kimsenin bilmemesi gereken sırları taşımanız gerekebilir.

Terazi

Ev hayatınızla, ev düzeniyle ilgili önemli gelişmeler bu ay sizi bekliyor. Ama önce Venüs'ten bahsedelim. 5 Temmuz günü İkizler burcuna geçen Venüs, iyicil konuları sembolize eder. Güzellik, iyi ilişkiler, keyif aldığımız konular, para, uyum, barış hep Venüs'ün alanlarıdır. Venüs, İkizler burcunda iken sizin kişisel gelişiminizi olumlu etkileyecektir. Kendinizi ve dünyayı keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek, bir akademik programa başlamak bu tarihten sonra birkaç hafta yapmaktan keyif alacaklarınızın içinde. Bunlara ek olarak yurt dışı bağlantılı işler, geziler, yabancılarla iletişim, farklı felsefelerle ilgilenmek, medya ve TV konuları, reklamcılık da başarılı olacağınız ve zevk alacağınız alanlar arasında. Venüs, hayata olan inancınızın artmasını sağlarken, büyük düşünmenizi de kolaylaştıracaktır. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay etkilerini birkaç gün önceden hissettirecek görünüyor. Evinizle, aile içindekilerle ilgili değişim dönemine giriyorsunuz. Aslında birkaç zamandır düşündüğünüz, hep aklınızda olan konuların su yüzüne çıkmasıyla başlayacak bu hareketlilik dönüşüm de getirecek. Dolunay günlerinde özel hayatınızla ilgili alacağınız kararlar, dış dünyadaki konumunuzla da bağlantılı duruyor. Taşınma, evdeki eşyaların değişikliği gibi fiziksel değişim olabileceği gibi, aile yaşantısına yönelik değişimler de söz konusu. Ne olursa olsun dürüst olup her şeyi açıkça konuşun. Ne istediğinizi karşı taraf da duysun. Hiçbir şeyi ertelemeyin, değişimin olmasına bu sefer izin verin. Dolunay etkileri bir iki gün sürer ve sonra işler yine rayına oturur. 20 Temmuz günü atılım gezegeni Mars'ın Aslan burcuna geçişi ve hemen ardından 23 Temmuz'da oluşacak Aslan burcunda yeniay, size neşe, eğlence ve sosyal alanda mutluluk verecek. Bu tarihten itibaren çevreniz mucizevi şekilde genişliyor. Sakın evde veya işyerinde masa başında oturmayın. İnsanlarla tanışmak, hatta onlarla bir arada bazı yaratıcı alanlarda projeler yapmak muhteşem zamanlar yaşamanızı sağlayacak. Sizinle aynı bakış açılarına sahip insanlarla tanışmak için büyük fırsatlar var. İlk adımı atan hep siz olun. 23 Temmuz sonrası birkaç hafta boyunca yeni idealleriniz olacak. Onların peşinden gitmek sizi düşündüğünüz yerlere de taşıyacaktır.

Akrep

İletişim odaklı bir ay sizi bekliyor. Asla yalnız kalamayacak, toplantılar, görüşmeler, teklifler, konuşma ve yazışmalarla geçen günler içinde olacaksınız. Aslında her şey tam da istediğiniz yönde ilerliyor. 5 Temmuz günü Venüs'ün burç değiştirmesi ardından gelen birkaç hafta içinde başkalarından göreceğiniz desteği anlatıyor. Tanıdıklarınız size kaynaklarını açabilir. Para, deneyim ve bilgi yönünde sizi besleyebilirler. Bu ay, başkalarından yardımlar talep etmek için doğru zamanlama. Diğer taraftan ortaklaşa alanda maddi ve manevi paylaşımlar da dikkat çekiyor. Eşiniz veya ortağınız ile bir yatırım yapabilir, ya da yaptığınız yatırımların maddi getirisini paylaşabilirsiniz. 7-11 Temmuz tarihlerinde etkili olacak olan Dolunay istediğiniz gelişimi size getirecek. Sözleşmelere imza atmaktan çekinmeyin. Kurumsal iletişim veya reklam bağlantılı bir işiniz varsa, gelişmeler sizi sevindirecek. Çok yoğun olacağınız bu dönemde müşterilerin isteklerini sakın atlamayın. Sahada olmak, masa başında oturmaktan daha çok işe yarayacaktır. Gezin, ziyaret edin ve satışınızı yapın. 20 Temmuz'da Aslan burcuna geçen atılım gezegeni Mars, dış dünyada iddialı olacağınızı söylüyor. Sizi tanımayanların bile sizi fark ettiği günler içindesiniz. 23 Temmuz sonrası, tüm bu etkileri hızlandıran yeniay sayesinde, kariyerinizde yeni bir proje veya yeni bir iş başlayabilir. 23 Temmuz-11 Ağustos tarihleri, kariyerinizde, itibarınızda sıçrama yapacağınız potansiyeller içeriyor. Biraz baskılı, hareketli ama çaba gösterirseniz başarılı olacağınız bu dönemde elinizden geleni yapın.

Yay

Temmuz ayının ilk yarısı biraz karmaşayla geçerken, ikinci yarısında neşeniz yerine gelecek. 5 Temmuz günü karşıt burcunuza geçen Venüs, etrafınızdaki insanlarla olmaktan büyük keyif alacağınızı gösteriyor. İşyerinde ve özel hayatınızdaki ilişkileriniz yumuşayıp güzelleşebilir, işbirliği ve yakın dostluklar kurmanız kolaylaşabilir. Diğer taraftan ilk defa tanışacağınız ve çok seveceğiniz kimseler hayatınıza renk katacak. Bu olasılıkların içine iş görüşmeleri veya yeni bir işyerinde tanışacağınız kimseleri de katabilirsiniz. Venüs'ün ilişkilerinize keyif katan bu hali birkaç hafta boyunca devam edecek. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay'a doğru giderken maddi birikimleriniz, paranızı nasıl değerlendirdiğiniz, nerelere para harcadığınız konuları açılabilir. Özellikle ortak paralar üzerinde uzlaşmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekecek. Herkesin harcama anlayışı diğerinden farklı olabilir. Bir yatırım düşünüyorsanız, en doğrusu Dolunay ışığı altında kararlarınızı netleştirmek olacaktır. 20 Temmuz günü Aslan burcuna geçecek olan atılım gezegeni Mars, burada bir buçuk ay kalacak. Bu dönemde kişisel gelişiminiz için harekete geçin. Dünya adeta ayaklarınızın altında. Büyük düşünün ve gerçekleşmesine izin verin. Özellikle 23 Temmuz'daki yeniay sonrası yurt dışı bağlantılı projeler, yeni yabancılarla işbirlikleri, seyahatler size büyük keyif verecek. İletişim işlerinde çalışıyorsanız yeni reklam ve medya projelerini bu tarihten sonra başlatmanız büyük başarılar getirecektir. Hayata olan inancınızın arttığı bu dönemde özellikle 11 Ağustos'a dek harekete geçin ve hızlanın. Liderlik ettiğiniz projeler, dışa açılmanızı ve tanınmanızı sağlayacak.

Oğlak

Temmuz ayı boyunca, özellikle ilk yarısında ilişkilerinizi oturtmak, iletişiminizi kuvvetlendirmek isteyeceksiniz. Gündeminizde hep temasta olduğunuz kişiler var. Hem özel hem de iş hayatındaki kimseler bu ay önem kazanıyor. Önce biraz Venüs'ten bahsedelim. 5 Temmuz günü İkizler burcuna girecek olan Venüs, birkaç hafta boyunca ofis ve işyerindekilerle ilgili olumlu gelişmeler getiriyor. Barışı, uyumu, güzelliği sembolize eden gezegen günlük işlerinizi etkiliyor. Dolayısıyla bu tarihten sonra çalışmak, ofise gitmek, yaptığınız işlerin detayları, dirsek temasında bulunduğunuz ekip size mutluluk verecektir. Keyifli görevler alabilirsiniz. Diğer taraftan fiziksel olarak ofis ortamını güzelleştirmek, örneğin çiçekler koymak, düzenlemek için uygun zamanlar. Şimdi gelelim Oğlak burcunda gerçekleşecek Dolunay'a. 7-11 Temmuz tarihlerinde dolunay etkisi altındayız. Burcunuzda 9 Temmuz'da gerçekleşecek Dolunay, hayatınızdaki pek çok alanda kararlar almanızı sağlayacak. Özel ve iş hayatınızda pek çok şeyin netleştiği, açıklandığı, görünür hale geldiği bir dönemden geçiyorsunuz. Dolunaydaki etkiler, giderek daha da güçlendiğinizi gösteriyor. Bu Dolunay, aslında güçlenmenizde sadece bir adım. Daha fazla sorumluluk almak, basamakları tırmanmak giderek kolaylaşırken otorite figürü haline geliyorsunuz. Karşınıza çıkan alınganlık ve aşırı duygusal sömürü ile de baş etmeniz gerekebilir. Sonuçta bugünlerde aile, ilişkiler, iş hayatı hakkında hedeflerinizi başkalarına açıklamak için uygun günlerdesiniz. 20 Temmuz günü Aslan burcuna geçen Mars, ortak yatırımlar konusunda sizi adeta dürtecek. 23 Temmuz'da bu etki fazlalaşacak. Yeniay ile beraber, paraları birleştirip yeni bir şekilde değerlendirmek iyi bir fikir. En yakınınızdakilerle maddi ve manevi anlamda paylaşımlarınız artıyor.

Kova

Temmuz ayının ilk yarısı günlük rutinler, iş hayatı ve yapmanız gereken görevlere odaklanıyorsunuz. Bunun yanında 5 Temmuz günü İkizler burcuna geçen Venüs sayesinde hayatınız keyifleniyor. Hobileriniz, size keyif veren ilgi alanlarını, yaratıcılığınızı konuşturduğunuz konuları gündemde tutun. Eğitim vermek, sunum yapmak ve eserlerinizi başkalarına tanıtmak için çok uygun zamanlar. Diğer taraftan çıkacağınız tatillerde sosyal ortamlarda yer almanız, mutluluğunuzu da artıracaktır. Fikir alışverişinde bulunacağınız, değişik fikirlerinizi paylaşacağınız entelektüel ortamlardan besleniyorsunuz. Venüs, bu tarihten sonra flörtleri de gündeme getiriyor. Kafaca da anlaştığınız, sohbet etmeyi çok sevdiğiniz biriyle yakınlaşabilirsiniz. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay, işyerindeki rutinlerinizi bir parça değiştirebilir. Bazı konuları kontrol etmeniz zorlaşabilir. Bu durumda kuruntuları bir kenara bırakıp sadece gördüğünüz somut olaylara odaklanın. Kapalı kapılar ardında konuşulanları öğrenmek size bir şey kazandırmayacağı gibi, aklınızı da karıştırabilir. Projeleri zamanında teslim edebilmek için önleyici tedbirler alın. 20 Temmuz günü karşıt burcunuzda geçen atılım gezegeni Mars birkaç hafta boyunca ilişkilerde hareketlilik verecektir. Partnerinizin hayatında canlılık ve değişim de söz konusu olabilir. İşyerinde ise yaptıklarınızın başkaları tarafından daha fazla görüldüğü, incelendiği, değerlendirildiği bir döneme giriyorsunuz. Takdir ve eleştirilere açık olun. Rekabetçi kişilerle bir arada olmak, birlikte çalışmak, iş zekanızı güçlendirecek, farklı düşünmenizi de sağlayacaktır. Baskıcı kişileri kendinizden uzak tutmaya çalışın. 23 Temmuz sonrasında, karşıt burcunuzda oluşacak yeniay öncesi bazı kişiler hayatınızdan çıkabilir. İstifalarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarihten sonra ise yepyeni kişilerle tanışmanın, özel ve iş hayatında yeni ilişkilere yelken açmanın zamanıdır. Bu etkiler Ağustos ortasına kadar devam edecektir.

Balık

Geçtiğimiz aydan bu yana keyifli işler, tatiller, yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz projeler içindesiniz. Kısacası hayat sizin için giderek güzelleşiyor. Yalnızsanız, ilginizi çeken birileri etrafınızda olabilir. Bu dönemde işlerin angarya taraflarını başkalarına devretmek ve stratejik konularla haşır neşir olmaya ne dersiniz? Eğitim vermek, sunum yapmak için ayın ilk yarısı oldukça uygun görünüyor. 5 Temmuz günü Venüs'ün burç değiştirmesi, birkaç hafta boyunca ev ve aile düzeninize olumlu şekilde yansıyacak. Yeni eşyalar almanın, evi güzelleştirmenin tam zamanıdır. Hatta evde samimi dostlarla küçük davetler de verebilirsiniz. Ev, bugünlerde size en keyif veren yer olduğu için bazı zamanlar evden çalışmaya bakın. 9 Temmuz günü gerçekleşecek Dolunay'ın hayatınıza olan etkileri son derece olumlu. Hobileriniz, eserlerinizle göz önünde olacak, takdir göreceksiniz. 7-11 Temmuz oldukça sosyal bir dönem. Sosyal çevreniz giderek genişliyor. Gelecek planlarınızı somutlaştırmak, ilerisi için istediğiniz yönde adımlar atmaktan çekinmeyin. Varsa çocuklarınızla ilgili beklediğiniz haberlerin sonuçlarını alabilir, ne yöne doğru gidecekleri üzerinde kafa yorabilirsiniz. 20 Temmuz günü Mars'ın Aslan burcuna geçmesi ve ardından 23 Temmuz günü Aslan burcunda oluşacak yeniay işyerinizle yakından ilgili. Ofiste fiziksel anlamda yenilenme, tazelenme, yeni işler/projeler üzerinde çalışmaya başlama gibi olasılıklar var. Eforunuzu daha çok günlük işlerinize kanalize edecek, yani kolları sıvayacaksınız. Herkesin tatile çıktığı dönemlerde, siz belki de proje detayları içinde zamanınızı geçireceksiniz. Aslan burcuyla gelen her şeyin keyifli olduğunu unutmayın. Bu dönem sizin sağlık, beslenme ve spor rutinlerinizde de yenilenme yapmak için fırsatlar içeriyor. İyi değerlendirin. Ağır ve zengin besinlerden uzak durun.