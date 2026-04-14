Haberler

Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo’ya yönelik sert eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden görsel paylaştı. Tepki çeken paylaşım 12 saatten fazla yayında kaldıktan sonra silindi. Trump, Papa’yı dış politika ve nükleer konularda hedef alırken, iki lider arasındaki söz düellosu Vatikan ile Washington hattında gerilimi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından paylaştığı ve kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunan Trump, 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etti.

“BÖYLE BİR PAPA İSTEMİYORUM”

Papa'nın kendisine minnettar olması gerektiğini savunan Trump, İran ve Venezuela politikaları üzerinden Vatikan liderini sert sözlerle hedef aldı. Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum" diyerek Papa'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı ayrıca Papa'ya yönelik, "Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI GÖRSEL 12 SAAT SONRA SİLİNDİ

Trump, bu açıklamalarından kısa süre sonra kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Görselde Trump’ın, kendisine dua eden kişiler arasında hasta birini iyileştiriyor gibi gösterildiği görüldü.

Paylaşımın yaklaşık 12 saat boyunca hesabında kaldığı, gelen tepkilerin ardından ise silindiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu görsel hem dini çevrelerde hem de siyasi kesimlerde sert eleştirilere neden oldu.

VATİKAN–WASHINGTON HATTINDA GERİLİM

Tartışma, Papa 14. Leo'nun dünya barışı çağrısı yaptığı ve savaşları eleştirdiği açıklamaların ardından başladı. Papa, savaşların “her şeye kadirlik hezeyanı”ndan kaynaklandığını belirtmişti.

Trump ise Papa'nın bu söylemlerine sert tepki vererek, özellikle İran politikası üzerinden eleştirilerini sürdürdü. İki lider arasındaki karşılıklı açıklamalar, Vatikan ile Washington arasında dikkat çeken bir gerilime yol açtı.

Kaynak: AA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

