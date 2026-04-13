Nevşehir'de Patates Deposunda Forklift Kaza Yaptı: 1 Ölü

NEVŞEHİR'de patatas deposunda devrilen forkliftin altında kalan operatörü Tevfik Saylık (51), hayatını kaybetti.

Kaza, Kavak Kasabası'ndaki bir kayadan oyma patates deposunda meydana geldi. Tevfik Saylık, patates deposunda kullandığı forkliftin henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saylık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

