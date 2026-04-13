Haberler

Nevşehir'de Patates Deposunda Forklift Kaza Yaptı: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir patates deposunda devrilen forkliftin altında kalan operatör Tevfik Saylık (51) hayatını kaybetti. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

Kaza, Kavak Kasabası'ndaki bir kayadan oyma patates deposunda meydana geldi. Tevfik Saylık, patates deposunda kullandığı forkliftin henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saylık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

