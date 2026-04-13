Hatay'da 46 yaşındaki esnaf, iş yerinde ölü bulundu.

Olay, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisinde yaşandı. Pasajda iş yeri olan E.Y. (46), çevredekiler tarafından iş yerinde asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde esnafın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şahsın intihar ettiği üzerinde duruyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı