“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı
İstanbul Karaköy’de mısır satarken yakışıklılığı ile dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, "yakışıklı mısırcı" unvanı alan genç adam, sosyal medyadan milyonlar kazanan bir fenomen haline geldi. Bir sosyal medya platformunda yayın açan Temel'in ilk yayında 1 milyon lira kazandığı iddia edildi.
İstanbul Karaköy’de mısır satarak geçimini sağlayan Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan bir fenomene dönüştü. Turistlerin çektiği videolarla ün kazanan Temel’in, son dönemde TikTok canlı yayınlarından yüksek gelir elde ettiği iddiaları gündeme geldi.
TURİST VİDEOLARIYLA KEŞFEDİLDİ
Karaköy’de tezgâh başında çalışırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle kısa sürede viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.
ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI
Fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da yayıldı. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistlerin Temel’i görmek için Karaköy’e akın ettiği görüldü. Hatta bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI
Artan popülerliğin ardından TikTok’ta canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ve izleyici sayısının on binleri bulduğu görüldü.
HEDİYELER DİKKAT ÇEKTİ
Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyelerin boyutu dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği, tek bir yayında elde edilen gelirin ise yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı öne sürüldü.