TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
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TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı -Yolda lastiği patlayan Cengiz Yiğit: "Belki önümde 15-20 tane belki arkamda 15-20 tane araç vardı" TEM Otoyolu Düzce geçişinde ilginç bir olay yaşandı.

TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı

-Yolda lastiği patlayan Cengiz Yiğit: "Belki önümde 15-20 tane belki arkamda 15-20 tane araç vardı"

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 aracın lastiği aynı anda patladı. Emniyet şeridinde lastiğini değiştiren sürücüler yoluna devam ederken, bazıları lastikçiye kadar gitti.

İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 araç Düzce ile Gümüşova rampalarında lastikleri patladı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerek, lastiklerini değiştirmeye başladı. Araçlarında stepne lastik olmayanlar ise yol yardım ekiplerini çağırarak bölgede lastiklerini değiştirdi. Yolda ilerlerken bir anda sağ ön lastiğinin patladığını fark eden sürücü Yasin Yıldırım, "Yolun ortasında herhalde demir varmış. Lastik patladı. Benim durduğum yerin dışında 5-6 tane daha araç vardı. Onlarda stepne takarak devam ettiler. Biz de yol yardımı çağırdık değişimi yaptılar" dedi.

"Belki önümde 15-20 tane belki arkamda 15-20 tane araç vardı"

TEM otoyolu Ankara istikametinde ki bir tesiste ki lastikçi de yoğunluk yaşandı. Lastikleri patlayan sürücülerin uğradığı dükkanda bir çok aracın lastiği değiştirildi. İstanbul'dan Zonguldak'a giden Cengiz Yiğit'te, ilginç olayı yaşayanlar arasındaydı. Yiğit, otobanda hızla gittiğini bir anda lastiğinin patladığını ve emniyet şeridine geçtiğini belirterek, "Otobanda ben sol şeritteydim. Yeni yapılan bir asfalt çalışması vardı ama şerit çizgileri yoktu. Eski yola girdiğimiz an sanırım bir kot farkı var ne olduğunu anlayamadım. Birden sol tekerim patladı. Otobanda olduğumuz için birazda süratli idik. Son anda arabayı yavaş yavaş dörtlüleri yakarak sağa çektim. Önümde bir araba vardı şaşırdım. Sonra arkama bir baktım benimle beraber 5-6 araba aynı şekilde dörtlülerini yaktı. Ortalık bir anda karıştı. Belki önümde 15-20 tane belki arkamda 15-20 tane araç vardı. Herkesin lastikleri yarılmış bir durumdaydı. Hatta bir kaç kişiye sordum hepsinin lastikleri yarılmıştı. Elime bir tane fener aldım yaklaşık 200 metre kadar geriye gittim yolda ama bir şey göremedim. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi onlara olayı anlattım onlarda gidip baktılar. Onlarda sanırım bir çözüme ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

"Birkaç aracı biz kurtardık"

Patlayan lastikler olduğu ihbarını almasının ardından bölgeye giden lastikçi Sait Usta, "Yola ne düştüyse artık bilemiyoruz. Yol yardım aracımız olduğu için bölgeye gittik. Bir kaç aracı biz kurtardık. Bir kaç aracı dükkana gönderdik. Ama orada herhangi bir parçaya rastlamadık. Karayolları da oradaydı zaten. Biz görevimiz olarak vatandaşlara destek olmak için yolda kalan araçları kurtardık. Şimdi bir başka arkadaşımıza çıkma lastik takıp yine yoluna devam edecek buradan" ifadelerini kullandı.

TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı
TEM otoyolunda ilginç olay: Birçok aracın lastiği aynı anda patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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