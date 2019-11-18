Telefon duvar kağıtları En güzel HD telefon duvar kağıtları

18.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:53

Telefon duvar kağıtları ile mobil cihazlarınıza karakter kazandırabilir, onları görsel olarak özel bir cihaza dönüştürebilirsiniz. İşte telefonlarınızı size özel hale getirmenizi sağlayacak iphone x duvar kağıtları, ıphone duvar kağıtları HD, duvar kağıtları telefon ve telefon duvar kağıtları HDseçenekleri. En güzel HD telefon duvar kağıtları ve Telefon duvar kağıtları…

TELEFON DUVAR KAĞIDI NEDİR?

Telefon duvar kağıdı telefon ekranının uyku, kilit ev değişik bekleme modlarında ekrana gelen görüntüsüdür. Telefon kağıtları ayrıca menü arka planlarında ve çeşitli akılı telefon arka plan görsellerinde d ekullanılabilir.

TELEFON DUVAR KAĞITLARI NE İŞE YARAR?

Telefon duvar kağıtları telefonlarınızın kilit ekranlarını görsel olarak özel bir görünüme kavuşmasını sağlar. Telefon duvar kağıtları akıllı telefonların ekranlarında değişik konseptlerde görüntüler sağlayarak estetik görünümler oluşturabilir. Telefon ekranında doğal, geometrik, sportif ve fantastik görüntüler görmek istiyorsanız iphone x duvar kağıtları, ıphone duvar kağıtları HD, duvar kağıtları telefon seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

TELEFON DUVAR KAĞITLARI SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Telefon duvar kağıtları telefonunuzda tarihi görünüm oluşturabildiği gibi, doğal ve sportif etki de verebilir. Seçtiğiniz telefon duvar kağıdının konseptine göre telefon ekranınız şekil alacak ve o kapsamda görünüme kavuşacaktır.

TELEFON DUVAR KAĞIDI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Akıllı telefonların türüne ve işletim sistemine göre farklılık gösteren buişlem Android cihazlara ve İOS işletim sistemine sahip cihazlarda farklı şekilde uygulanır. Telefon duvar kağıdı değiştirme işlemi genel olarak Telefon/ Ayarlar/ Ekran menüsünden ayarlanmaktadır.

EN GÜZEL HD TELEFON DUBAR KAĞIDI ÖRNEKLERİ