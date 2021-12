Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş. Fabrika Açılışı Yapıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimizi teşrif eden T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Savunma Sanayii İl Buluşması programlarının ardından Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi A. Ş. Fabrika Açılış Törenine geçtiler.

Törende T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir'e Vali Seddar Yavuz, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları; Harun Çelik ve Mustafa Murat Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Fidan eşlik ettiler.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören; Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Fidan'ın açılış ve selamlama konuşmalarıyla devam etti.

Türkiye'ye Yatırım Yapan Herkes Kazanmıştır, Kazanacaktır

Vali Seddar Yavuz açılışta yaptığı konuşmalarında: "Değerli katılımcılar, öncelikle böylesine mutlu bir açılış vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta girişimcimizi, ona destek olan çok kıymetli Savunma Sanayii teşkilatımızı ve herkesi gönülden tebrik ediyorum. Türk milletine, devletine güvenin, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenin ve Türkiye'ye yatırım yapın. Kocaeli olarak 230'a yakın yabancı şirketin faaliyette bulunduğu bir iliz. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmıştır ve yarın da kazanacaktır. Yerli yatırımcımıza da Türkiye'ye yatırım yapın diyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bu yıl özellikle Kocaeli için söylüyorum ihracat rakamlarımız geçen yıla göre %50 oranında artış gösteriyor. Pandemiye rağmen böylesine bir büyümenin yaşanıyor olması, mal ve malzeme tedariğinin daha çok Türkiye'den sağlanmış olduğunu bize göstermiştir. "

Bağımsız Bir Ülke İçin Daha Çok Yatırım Yapmalıyız

Vali Yavuz konuşmaların devamında şunları kaydetti: "Can güvenliğinizi bir başkasına emanet edemez, sağlığınızı bir başkasından gelecek ilaca bağlayamazsınız. Bu şu demektir; Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi köklü bir medeniyetin lideri, mensubu olan bir ülkenin, bugününü ve yarını güvence altına alabilmesi, dostlarına güven, düşmanlarına korku salabilmesi ve caydırıcı olabilmesi için temel stratejik alanlarda yatırım yapması gerekiyor. Bunların en önemlisinden bir tanesi Savunma Sanayii'dir. İleriye doğru ve bugünde olan bir diğer hususta BİO güvenliktir. Gıda arz güvenliği gibi. Siz bu alanları başkası daha ucuza üretiyor, başkasından alırız diyemezsiniz. Vermedikleri gün aç kalırsınız ya da aşı veya başka ilaçları vermediklerinde de sağlığınızdan olursunuz. Diğer taraftan savunma sanayiine gerekli önemi ve değeri vermezseniz de işgal edilebilirsiniz, yani güvenliğinizi sağlayamazsınız. Bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkeyi tam ve bağımsız bir ülke olarak yaşatmak istiyorsanız özellikle bu alana yatırım yapmalıyız. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alanı stratejik alan olarak belirledi ve hamlelerini de buna göre yaptı. " Bir Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ona bağlı şirketlerin başarı hikayesi yazdığını belirten Vali Yavuz: "Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyetinin Valisi olarak değil, 84 milyondan bir kişi olarak Devletimle gurur duyuyorum. Savunma Sanayiimizde buna emek veren tüm mühendislerimizle ve özel sektör girişimcilerimizle gurur duyuyorum. Kendimize ve bizi yönetenlere güvenelim. Sanayi devrimini gerçekleştiremediğimiz için koca imparatorluk dağıldı ve bundan gerekli dersi aldık. Bugün bir daha kaybetmeye tahammülümüz yok ve kaybetmeyeceğiz. Kaybettiğimiz zaman neleri kaybettiğimizi gördük yaşadık. Değerlerimizi, inançlarımızı, hayallerimizi büzdük, sadece topraklarımızı büzmedik. Ama bir daha hayallerimizin, topraklarımızın büzülmesine izin vermeyeceğiz. Bu iradeyle bugün buradayız. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Savunma sanayiimizin ve özellikle Başkanlığımızın Kocaeli'nde sanayicimizle daha çok iş yaparak, orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten bir şehirde savunma sanayii şirketlerinin daha fazla artması, girişimde bulunması en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşünceyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Tekom, Büyük İşlere İmza Atılacağının En Büyük Delilidir

Savunma Sanayii Başkanı Demir yapmış olduğu konuşmalarında şunları kaydetti: "Savunma Sanayii Eko Sistemimizin, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren firmalarla büyümesinden son derece mutluyuz. Başkanlığımız koordinasyonluğunda Savunma Sanayii Eko Sisteminin tüm paydaşlarla birlikte yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve ihracat yolunda ki çalışmalarımıza el birliği ile devam edeceğiz. Aslında Tekom, Savunma Sanayii Başkanlığının bu il ziyaretleri, çeşitli KOBİ'ler ile olan temaslarının neyi amaçladığının bir örneğidir. Bir önceki konuşmamda global seviyede, global ölçekli şirketler olması gerektiğinden bahsettim. Tekom'un ihraç ettiği ülkeler sayısına bakarsanız aslında bunun yavaş yavaş olgunlaştığını görüyoruz. Yani üretimlere Türkiye'deki firmalarımızın ihtiyaçlarıyla başlayarak buradaki yetkinliklerinin dünya seviyesinde bilinmesini sağlayıp dünya seviyesinde çeşitli ülkelere ihracat yapabilecek bir konuma gelmek, ilerde daha da büyük işlere imza atacaklarının en büyük delilidir.

Her Zaman Yanınızdayız

Arazi taleplerine ilişkin çıkan bürokratik engeller hususunda açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Devlet mekanizmasının her seviyesi sanayimizin gelişmesi, ülkemizde üretimin, istihdamın katma değerinin arttırılması yönünde atılacak adımlarda her türlü anlamsız bürokrasiyi aşmak üzere emrinizdedir. Başta biz Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere sizin irade göstermek, yatırım yapmak, büyümek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız. Olabilecek muhtemel zorlukları, engelleri bir şekilde aşarız, çünkü amaç; ülkemizde istihdam oluşturmak, katma değer oluşturmak ve bu teknolojik kabiliyet yolculuğunda hep beraber el ele yürümektir. "

Bu Tür Girişimlerin Artmasını Temenni Ediyorum

Güvenliğin sadece silahtan ibaret olmadığını belirten Başkan Demir, Savunma Sanayiinin alanlarına değinerek şu açıklamalarda bulundu: "Savunma demek aslında iletişimimizin, dijital yapımızın, ulaşımımızın, sağlık ve tarım sektörümüzün toptan ülkemizin güvenliğini, toplum güvenliğini etkileyen her türlü alanda emniyette olmanız, başkasının girişimine ve müdahalesine imkan vermemeniz anlamına geliyor ki; biz bu anlamda Savunma Sanayii Devrimi dediğimizde, sanayi ve teknolojik gelişim dediğimizde toptan bir bakış açısına sahip olunması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bu tür girişimlerin, yapılanmaların artmasını temenni ediyoruz. Bu inisiyatifi alan Tekom yönetimine, çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür örneklerin artmasını temenni ediyorum. Özellikle Kocaeli ve civarında Tekom benzeri onlarca örneğin oluşması içten bile değil, belli örnekleri var. Bu anlamda memnuniyet verici bir diğer hususta çeşitli savunma ürünlerimizin muhtelif bileşenlerini yapmaları ve bu alanda Savunma Sanayii yönetimindeki yapıların da bu şirketimizle sürekli temasta olmaları ve desteklemeleri ki; bu desteğin Tekom bazında ve diğer şirketler bazında devam edeceğinin sözünü de burada tekrar vermek istiyorum. Savunma Sanayiinde iyi bir yürüyüşümüz var, bu yürüyüş artarak devam edecektir. Tekom örneğinde olduğu gibi yapılan ürünler sadece Savunma Sanayisini değil, diğer sektörlere de hizmet verecek kalite ve nitelikte olacak ve olmaya devam edecektir. Bu yürüyüşümüzde her daim yanımızda olan siz değerli sektör temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Yeni açılan tesisimizin sektörümüze, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Verdiği ve vereceği hizmetlerin daha mükemmelleşerek devamını umuyor, tebriklerimi sunuyor hepinizi selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Fabrika'nın açılış kurdelesini keserek, bir süre Fabrikayı gezdiler.

Fabrika açılış töreninin ardından T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Seddar Yavuz beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilimiz istihdamına ve ekonomisine katkı sunan Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret A. Ş. 'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde incelediler.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir ve Vali Seddar Yavuz fabrika yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, başarı temennilerinde

