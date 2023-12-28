2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayımlamış olduğu duyuru neticesinde, 2024 yılı için uygulanacak olan yeni asgari ücret belli oldu. 17,002 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretle otomobil almak, mevcut ekonomik konjonktürde ziyadesiyle zorlu bir hal aldı. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş, maaşının tamamını araç alımına ayırarak kaç ayda sıfır bir otomobile sahip olabilir? İşte detaylar

Asgari ücretle otomobil almak, kaç yıl sürer?

Açıklanan yeni asgari ücretle otomobil almak için bir vatandaşın en az 1 yıl 10 ay boyunca maaşının tamamını (17,002 TL) araç alımına ayırması icap ediyor. Bu süre zarfında güncel satış fiyatı itibarıyla en ucuz sıfır otomobil modeli olan Citroen Ami One Electric'i alabilecek olan vatandaşların, diğer sıfır otomobil modelleri için daha fazla çalışmaları gerekiyor.

İşte 2024 yılı için belirlenen asgari ücretle alınabilecek otomobil listesi:

Marka Model Fiyat Asgari Ücretle Çalışma Süresi Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 760,000 TL 3 yıl 8 ay Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel 874,000 TL 4 yıl 3 ay Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 960,000 TL 4 yıl 8 ay Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 832,900 TL 4 yıl Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 864,900 TL 4 yıl 2 ay Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 887,900 TL 4 yıl 4 ay Fiat Egea Panda City 1.0 Hibrit 70 HP 802,900 TL 3 yıl 11 ay Dacia Sandero Essential Tce 90 bg CVT 873,900 TL 4 yıl 3 ay Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg 857,900 TL 4 yıl 2 ay Dacia Spring Extreme Electric 65 bg 950,000 TL 4 yıl 7 ay Dacia Duster Essential TCe 90bg 899,000 TL 4 yıl 4 ay Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik 963,250 TL 4 yıl 8 ay Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style 825,000 TL 4 yıl Seat Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style 923,000 TL 4 yıl 6 ay Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 837,900 TL 4 yıl 1 ay Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp 852,000 TL 4 yıl 2 ay Citroen Ami One Electric 390,000 TL 1 yıl 10 ay Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP Feel 813,000 TL 3 yıl 11 ay Citroen C-ELYSEE 1.5 100 HP Feel Bold 920,000 TL 4 yıl 6 ay Volkswagen Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 977,900 TL 4 yıl 9 ay Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 790,000 TL 3 yıl 10 ay Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik 955,000 TL 4 yıl 8 ay Kia STONIC 1.2L 84 PS Cool Manuel 965,000 TL 4 yıl 8 ay Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Edition 889,900 TL 4 yıl 4 ay Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential 1,049,000 TL 5 yıl 1 ay Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 939,900 TL 4 yıl 7 ay Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 1,099,900 TL 5 yıl 4 ay Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1,043,500 TL 5 yıl 1 ay Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1,179,600 TL 5 yıl 9 ay Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno 1,098,000 TL 5 yıl 4 ay Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S 1,189,300 TL 5 yıl 9 ay Toyota Yaris 1.5 Dream Multidrive S 1,138,700 TL 5 yıl 6 ay

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar! – Ocak 2024

Peki, sizler yeni asgari ücret ve yeni asgari ücretle otomobil almak için çalışılması gereken sürelerle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.