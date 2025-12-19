Haberler

ChatGPT'nin "En yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

Güncelleme:
Yapay zeka ChatGPT, "Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi nedir?" sorusuna Adana'nın Yüreğir ilçesi cevabını verdi. Bu yanıta hem vatandaşlar hem de Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı tepki gösterdi. Demirçalı, "ChatGPT'nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir? Gelsinler çözelim." dedi.

  • ChatGPT, Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Adana'nın Yüreğir ilçesini seçti.
  • Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ChatGPT'nin Yüreğir'i güvensiz ve yaşanmaz ilan etmesinin ilçenin konut ve kira fiyatlarını düşürebileceğini belirtti.
  • Yüreğir'de yaşayan vatandaşlar, ChatGPT'nin değerlendirmesini saçma bulduklarını ve ilçeyi gelip görmeden yorum yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesi yeniden yapay zekanın gündeminde. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni " Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak seçen yapay zeka, bu kez yeni bir değerlendirme ile Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir'i seçti. Bu sonuçlar ilçedeki vatandaşları çileden çıkartırken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi.

"CHATGPT YÜREĞİR'E TAKMIŞ DURUMDA"

Başkan Demirçalı, yapay zekanın Yüreğir ile problemi olduğunu belirterek, "ChatGPT Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar" dedi.

"SİZİN YÜREĞİR İLE SORUNUNUZ NEDİR?"

ChatGPT'nin Yüreğir cevabına tepki gösteren Demirçalı, "Buradan ChatGPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir'de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA YÜREĞİR'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.

"GELİP GÖRMEDEN YORUM YAPMASINLAR"

Yüreğir'de oturan vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler" şeklinde konuştu.

"TOPLUMUN BİR KESİMİNİ GENELE MAL ETMEK YANLIŞTIR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel'de, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.

"ALLAH'TAN BAŞKASINA GÜVENMEYİZ"

Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, 'Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇağatay Miroğlu:

Adana'dan her gün bir haber yapılıyor. Sizce Adana'da ki gazeteciler mi çok iyi çalışıyor yoksa olaylar mı eksik olmuyor? Restoranlarda hijyen desen yok denetim maalesef, parkları köpekler zaten işgal etmiş, sinekler her yerde ve daha niceleri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

