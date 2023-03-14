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Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Teknoloji Haberleri

Sosyal medyada gerçek bir savaş uçağının gemiye akrobatik şekilde indiğine ait görüntüler gündem oldu.

Video yetenekli pilotun akrobatik inişi sözleriyle paylaşıldı. Videoda, başka bir bilgi yer almazken, söz konusu görüntü çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Videodan alınan ekran görüntüler, tersine arama yöntemiyle taratıldığında karşımıza karşımıza "Dijital Savaş Dünyası Simülatörü" başlığı çıkıyor.

Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Bahse konu olan videonun daha önce sosyal medyada çeşitli kullanıcılar tarafından #dcs, #dcsworld ve #simulation gibi etiketlerle paylaşıldığı tespit edildi. Bu tarz videoları paylaşan sayfanın, söz konusu videonun devamıyla ilgili link de verdiği göze çarpıyor.

Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Digital Combat Simulator World (DCS World) 2.8, oynaması ücretsiz bir dijital savaş alanı oyunu. Söz konusu videodaki SU-27 isimli savaş uçağının özelliklerine DCS'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

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"Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor"
YANLIŞDOĞRU
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"Sosyal medyada gerçek diye paylaşılan savaş uçağına ait videonun Digital Combat Simulator (DCS) isimli oyundan olduğu tespit edildi. Youtube'da oyuna ait çeşitli videoların bulunduğu anlaşıldı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

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