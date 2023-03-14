"Videonun, savaş uçağına ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Sosyal medyada gerçek bir savaş uçağının gemiye akrobatik şekilde indiğine ait görüntüler gündem oldu.

Video yetenekli pilotun akrobatik inişi sözleriyle paylaşıldı. Videoda, başka bir bilgi yer almazken, söz konusu görüntü çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Videodan alınan ekran görüntüler, tersine arama yöntemiyle taratıldığında karşımıza karşımıza "Dijital Savaş Dünyası Simülatörü" başlığı çıkıyor.

Bahse konu olan videonun daha önce sosyal medyada çeşitli kullanıcılar tarafından #dcs, #dcsworld ve #simulation gibi etiketlerle paylaşıldığı tespit edildi. Bu tarz videoları paylaşan sayfanın, söz konusu videonun devamıyla ilgili link de verdiği göze çarpıyor.

Digital Combat Simulator World (DCS World) 2.8, oynaması ücretsiz bir dijital savaş alanı oyunu. Söz konusu videodaki SU-27 isimli savaş uçağının özelliklerine DCS'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.