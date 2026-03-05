Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Dört bir yanımız ateş çemberiyken Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya koydukları dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Bu silahlardan biri de ASELSAN tarafından geliştirilen ve Çelik Kubbe'nin en stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi...

BU YIL İÇERİSİNDE OPERASYONEL KULLANIMA SUNALACAK

Türkiye'nin katmanlı hava savunma doktrini Çelik Kubbe, "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" (YES) ile yeni bir boyuta evriliyor. ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen yetenek gösteriminde EJDERHA, farklı senaryolarda İHA ve dron tehditlerine karşı sergilediği performansla tam not aldı. Düşük adetli seri üretim aşamasına gelen sistemin, bu yıl içerisinde operasyonel kullanıma sunulması planlanıyor.

KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİL

JDERHA, geleneksel mühimmatlı sistemlerin (füze, uçaksavar) aksine elektromanyetik dalgalar yayarak hedefteki elektronik devrelere doğrudan zarar veriyor. Sistemin en büyük avantajı, elektromanyetik dalgaların ışık hızında hareket etmesi sebebiyle hedefteki İHA'nın manevra yaparak kurtulma şansının olmaması.

YETENEK GÖSTERİMİNDE 4 FARKLI SENARYO

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve güvenlik birimlerinden yetkililerin katıldığı demoda EJDERHA, yüzlerce metre mesafeden şu tehditleri bertaraf etti:

Çoklu Dron Tehdidi: Aynı anda üç adet FPV dron saniyeler içinde etkisiz hale getirildi.

Karma Tehditler: Farklı açılardan gelen kablolu ve kablosuz FPV dronlar başarıyla durduruldu.

Donanımsal İmha: Sistem; Mugin motoruna, Talon kanat ve pal servo motorlarına karşı fiziksel devre hasarı vererek etkinliğini kanıtladı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, verdiği bir röportajda EJDERHA'nın menziliyle ilgili soruya "O bizde kalsın" karşılığını verdi.