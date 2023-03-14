Türkiye'nin silah ihracat ve ithalat verileri açıklandı!

Türkiye'nin yaptığı silah ithalat ve ihracat verileri açıklandı. Bu verilere göre Türkiye silah ihracatında global payını arttırdı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2022 yılı küresel silah İhracatı raporunu yayımladı. 2018-2022 yıllarını kapsayan rapor, global çapta en çok ithalat ve ihracat yapan ülkelere yer verdi. Türkiye silah ihracatı ve ithalatı oranlarındaysa özellikle 2017-2022 arasındaki 5 yıllık süreçte ciddi değişimler var. Raporun ihracat kısmında 25, ithalat kısmındaysa 30 ülke yer aldı.

5 yıllık süreçte Türkiye'nin pazar payı artışı!

Yayınlanan raporun içeriğinde 2013-2017 ve 2018-2022 arasındaki veriler var. Bu veriler ile toplamda 10 yıllık bir inceleme yapılabiliyor. Her rapor içeriğinde bir önceki dönem sıralaması da yer alıyor. Ayrıca 2 dönem arasında yaşanan artış oranları da belirtilmiş. Tam kapsamlı bir rapor önümüzde diyebiliriz.

İhracat raporuyla başladığımızda 1. sırayı ABD'nin aldığını görüyoruz. ABD, 2013-2017 yılları arasında yüzde 30'luk pazar payına sahipti. Aradan geçen 5 yıllık dönemde yüzde 14'lük pay artışı sağlayarak global pazardaki yerini yüzde 40'a çıkardı.

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Raporun 2. sırasında Rusya var. ABD'yi hemen arkasından takip eden yılların rakibindeyse yüzde 31'lik düşüş var. Rusya 2013-2017 yılları arasındaki yüzde 22'lik pazar payını yeni dönemde yüzde 16'ya düşürmüş durumda. Bunun sebebi olarak yaşanan krizler gösteriliyor.

Türkiye, silah ihracatı listesine 12. sıradan giriş yaptı. Geçtiğimiz dönem yüzde 0.6 olan pazar payını yüzde 1.1'e çıkaran Türkiye yüzde 69'luk bir artış elde etti. Bu artış oranıyla birlikte ülkemiz, listede yer alan en fazla ihracat artışı sağlayan 3. ülke konumuna geldi.

Türkiye'nin silah ithalat oranları düşüşte!

İhracat payındaki artışa nazaran ithalat oranında düşüşte sağlayan Türkiye, silah konusundaki dışa bağımlılığını azaltma yolunda. Türkiye en çok ithalat yapan ülkeler listesine 19. sıradan giriş yaptı. 2013-2017 yılları arasında global çaptaki ithalat oranlarının yüzde 2.4'üne sahip olan Türkiye yeni dönemde bu oranı yüzde 1.3'e indirdi. Bu da iki dönem arasında yüzde 49'luk düşüşü temsil ediyor.

Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkelerse sırasıyla İtalya, İspanya ve Rusya oldu. İtalya ile yapılan ithalat içeriğini İtalyan şirket AgustaWestland ve TUSAŞ'ın projesini birlikte yürüttüğü T129 ATAK helikopteri ile yine TUSAŞ'ın bir İtalyan şirket olan Leonardo ile ortak yürüttüğü Meltem-III projesi oluşturuyor. Meltem III projesi 6 adet ATR72-600 uçağının Deniz Karakol Uçağı'na dönüştürülmesini kapsıyor. İspanya ithalatını ise üretici şirket Navantia'dan satın aldığımız TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi oluşturuyor.

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