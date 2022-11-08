Tüm zamanların en iyi Türk filmleri

En iyi Türk filmleri listemizde konusu, çekim kalitesi ve müzikleri ile adını en iyiler listesine yazmış olan yapımları sizlerle paylaşıyoruz.

Türk sinema tarihi 1914 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı'na kadar gitmektedir. İlk konulu film ise Hürriyet Gazetesi'nin de kurucusu olan Sedat Simavi tarafından çekilen 1917 tarihli Casus filmidir. Yani 100 yılı aşan bir sinema tarihi. Bu haberimizde ise IMDb'de en yüksek oyu alan, en iyi Türk filmleri listesini paylaşıyoruz.

En iyi Türk filmleri – 2022

Dağ 2 (2016)

Serinin devam filmi olan Dağ 2'de teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır.

Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur. Filmin 2 ödülü ve 2 adaylığı bulunuyor.

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Ayla (2017)

Ayla , Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi sizlerle buluşturuyor. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşında ailesiz kalan bu kız nereye gideceğini bilmemektedir.

Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Filmin 19 ödülü ve 11 adaylığı bulunuyor.

Babam ve Oğlum (2005)

Küçük Deniz, darbenin yıktığı hayatlardan birinde yetişiyor. Annesini henüz doğmadan önce kaybetmiş, bir gazetede yazar olarak çalışan babası tarafından mütevazi bir evde yetiştirilmiştir. Babası Sadık, bir gün Deniz'i şaşırtacak bir haberle gelir.

Deniz artık babasıyla birlikte, hiç görmediği dedesinin yanında, küçük bir kasabada yaşayacaktır. Sadık'ın dönüş sebebini anlamlandıramayan aile bir yandan çok mutluyken diğer yandan tedirgindir de. Zamanla Deniz bu hiç görmediği ailesine alışırken ve her şey düzelmeye başlamışken yaşanan bir dram herkesi derinden etkileyecektir. Filmin 14 ödülü ve 7 adaylığı bulunuyor.

Bizim İçin Şampiyon (2018)

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin 11 adaylığı bulunuyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019)

Film ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, 3 farklı olimpiyatta kazandığı 3 altın madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin 1 ödülü ve 5 adaylığı bulunuyor.

Pardon (2005)

Gerçek bir olaydan esinlenerek sinemaya aktarılan bu film, üç yakın arkadaşın talihsiz hayatlarının hikayesi konu alıyor. Sıradan bireyler olan üç arkadaşın yaşantıları, içlerinden birinin bir hatası yüzünden tamamen değişecektir. Bu üç kafadar arkadaş kendilerini mahkeme salonlarından, hapishaneye kadar uzanan bir yolculukta bulur. Filmin 1 adaylığı bulunuyor.

Yedinci Koğuştaki Mucize (2019)

Zihinsel engelli olan Mehmet Koyuncu, kızı Ova ve babaannesi Fatma ile birlikte Muğla'da yaşamaktadır. Bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo ise koyunları otlatırken çocukları oynarken görür ve onlarla oynamaya başlar.

Komutanın kızı Memo ile oynarken kayalıklarda ayağı kayar ve kafasını çarpıp denize düşer. Kızını Memo'nun kollarında gören komutan, onu Memo'nun öldürdüğünü düşünür. Bunun üzerine onun idam edilmesini ister. Filmin 8 ödülü ve 4 adaylığı bulunuyor.

Kış Uykusu (2014)

Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. O günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Filmin 19 ödülü ve 32 adaylığı bulunuyor.

Sarmaşık (2015)

Bir armatör iflas edince mürettebatı gemide mahsur kalıyor. Ayrıca deniz hukuku da gemide kalmalarını şart koymaktadır. Sonuç olarak mürettebat gemide sıkışıp kalır ve hiçbir yere kıpırdayamazlar. Bir kaptan ve beş gemiciden oluşan mürettebat, hiyerarşik güç mücadelesine girer. Filmin 14 ödül ve 15 adaylığı bulunuyor.

Ahlat Ağacı (2018)

Doğduğu yere geri dönüp yazdığı kitabı bastırmak için para toplamaya çalışan bir adamın karşısına babasının geçmişten borçları çıkıyor. Kitabı yayınlamak için para bulmaya çalışsa da, çabaları karşılıksız kalıyor. Babasının kötü alışkanlıkları, itibarını düşürüyor olsa da mücadelesine devam ediyor. Filmin 10 ödülü, 15 adaylığı bulunuyor.

Editörün önerisi: Vizontele

Televizyonun henüz yeni yeni ülkemizde yayılmaya başladığı bu yıllarda köy halkı, henüz televizyonla tanışmadığı için oldukça heyecanlıdır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir… Filmin 7 ödül ve 5 adaylığı bulunuyor.

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