TÜBİTAK, Gençlerin Bilimle Buluşması İçin Gözlem Etkinliği Düzenledi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, "Gençlerimize bilimi ve gökyüzünü tanıtarak, onların ufkunu genişletmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir." dedi.

Aydın, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlik süresince katılımcıların keyifli vakit geçireceğini ifade eden Aydın, "İlk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent'te başlayan bu yolculuk, yıllar içinde büyüyerek ülkemizin dört bir yanından binlerce gökyüzü meraklısını aynı heyecanın etrafında buluşturdu." dedi.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya olan ilgisinin artırılmasını amaçladıkları bu gözlem etkinliğine, yıllardır astronomi meraklılarının büyük ilgi gösterdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 81 ilden toplam 33 bin başvuru alındı. Kura sonucunda çoğunluğunu ailelerin oluşturduğu 79 şehirden 1000 kişi gökyüzü ile buluşmak üzere burada. Etkinliğimiz boyunca katılımcılarımız, güneşten yıldızlara uzanan teleskop gözlemleri, alanında uzman akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın gerçekleştireceği paneller, söyleşiler ve sunumlar, çocuklarımız ve gençlerimiz için özel olarak tasarlanan atölyeler ve bilim şovları, TÜBİTAK'ın bilim merkezleri ve uzmanları tarafından hazırlanan deneyim alanları, astronotlarımızın ilham verici paylaşımlarıyla ülkemizin insanlı uzay misyonunu, hep birlikte deneyimleyecek."

Aydın, TÜBİTAK'ın insan kaynağı yetiştirme sorumluluğunun bilincinden olduğunu vurgulayan Aydın, "Gençlerimize bilimi ve gökyüzünü tanıtarak, onların ufkunu genişletmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu misyonun bir parçası olarak, gökyüzü farkındalığını erken yaşlarda kazandırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle tanışmasını sağlamak için büyük bir fırsat sunuyor. Geleceğimizin mimarları olacak gençlerimizin gözlerindeki merak ve heyecan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda en büyük güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve çok sayıda öğrenci gözlem etkinlik alanını gezip yıldızları izledi ve yetkililerden bilgi aldı.