TÜBİTAK Destekli Bilim Merkezleri 1'inci Ara Tatilde Kapılarını Açıyor

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde faaliyet gösteren TÜBİTAK destekli 35 Bilim Merkezi, 1'inci ara tatil için kapılarını çocuklar ve gençlere açıyor. Bilime adım atmak, yeni keşifler yapmak ve deneylerle öğrenmek isteyenler için düzenlenen atölye ve etkinlikler, her yaş grubuna hitap ederek eğlenceli ve öğretici bir tatil fırsatı sunuyor. Ara tatilde çocukları bilim dünyasıyla tanıştırmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Bilim Merkezlerinde çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Konya Bilim Merkezi'nde Dijital Yaşam Haftası kapsamında katılımcılar, bilgisayarsız kodlama, algoritma geliştirme, geçmişin ikonik oyunları ve yapay zeka gibi dijital becerilerle tanışma fırsatı bulacak.

ATÖLYELERDE 6 FARKLI BİLİMSEL TEMA İŞLENECEK

Ayrıca el becerilerini ve sanatsal düşünme yetilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları da sunulacak. Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, atölye ve sergi alanı etkinlikleriyle bilimseverleri ağırlayacak. Atölyelerde 6 farklı bilimsel tema işlenecek. Temel bilimler, uzay ve havacılık, çevre ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, yapay zeka ve dijital yaşam alanlarında tematik eğitim programları sunulacak olan sergi alanı etkinlikleri ise her gün 08.30-17.30 saatleri arasında veli, çocuk katılımıyla gerçekleşecek. Aksaray Bilim Merkezi'nde Uzay ve Havacılık Sergi Galerisi ve Otomotiv Sergisi gibi sergi alanları her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Atölye etkinlikleri her gün 13.00'te, bilim gösterileri 14.30'da ve 16 Kasım'da gerçekleştirilecek özel bir Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile bilimseverleri buluşturacak.

DEDE-TORUN BİLİM ETKİNLİĞİ

Ankara'da Bilim Sincan tarafından düzenlenen Dede-Torun Bilim Etkinliği ile yaşça büyük bireylerin bilime olan ilgisini artırmak ve torunları ile bilimsel etkinliklere katılarak anı biriktirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu etkinlik, dede ve torunların bilimi birlikte keşfetmelerine olanak tanıyor. Bilim Erzurum, ara tatil dönemi için çocuklara özel atölye programları düzenleyecek. Çeşitli yaş gruplarına hitap eden atölyeler arasında 'Bilgisayara Giriş' (9-11 yaş) teknolojiyi keşfetmek isteyen çocuklara temel bilgisayar becerileri kazandırırken, 'Robotumu Kodluyorum' (12-14 yaş) atölyesi ile çocuklar kendi robotlarını tasarlayıp kodlama yapabilecek. 6-11 yaş arası çocuklara yönelik 'Karma Paket Program' ise girişimcilikten matematiğe, doğa bilimlerinden astronomiye kadar farklı alanlarda kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacak.

TEKNOLOJİ ALANINDA EĞİTİCİ DENEYİM YAŞAYACAKLAR

Gaziantep'te Bilim Şahinbey'de düzenlenen Çocuk Şenliği kapsamında, çocuklara yönelik bilim atölyeleri, eğlenceli bilim şovları ve çeşitli şenlik etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, çocuklara bilimi eğlenceli bir yolla keşfetme fırsatı sunuyor. Manisa'da Bilim Yunusemre, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik çeşitli atölyeler sunacak. Atölye konuları arasında Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri ve Tasarım Atölyeleri bulunurken, 6-8'inci sınıflar ve 3-5'inci sınıflar için ayrı zaman dilimlerinde yapılacak 'Tarım Teknolojileri Atölyesi' de programda yer alacak. Bilim Samsun'da gerçekleştirilecek Teknoloji ve Girişimcilik Atölyesi, 4 günlük uzun dönem paket program olarak sunulacak. Bu etkinlikte katılımcılar girişimcilik ve teknoloji alanında eğitici bir deneyim yaşayacaklar. Atölye etkinliklerinin yanı sıra 14 Kasım Çarşamba günü Bilim Uşak'ta düzenlenecek etkinliklerde tiyatro ve müzikal gösteriler yer alacak.