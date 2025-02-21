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TİGAD'dan Çankırı'da 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren çalıştay

TİGAD'dan Çankırı'da 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren çalıştay
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Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan 100'den fazla gazeteci, TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda buluştu. Yerel ve ulusal basının sorunlarının ele alındığı çalıştay, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Ekrem Teymur moderatörlüğünde gerçekleşti.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD), Çankırı'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yerel medyanın yaşadığı kan kaybına dikkat çekerek hükümet tarafından gerekli desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

TİGAD'dan C¸ankırı'da 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren çalıştay

Yıllardır medya sektörüne emek veren isimleri bir araya getiren çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Ekrem Teymur üstlendi. Konuşmacılardan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel "Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Geçiş", Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Murat Yılmaz "Büyükşehirde Yerel ve Ulusal Medya", TRT Haber Muhabiri Aynur Bayram "Kamu Yayıncılığı ve Muhabirlik", AHaber/ATV Haber Bölge Müdürü Mehmet Geçgel "Savaş ve Saha Muhabirliği", Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan "TV Gazeteciliği ve İhbar Hattı" konularını ele aldı.

Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal ise "Dijital Medyanın Etik Değerler Sınavı" konusunda deneyimlerini paylaştı.

TİGAD'dan C¸ankırı'da 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren çalıştay

İlgiyle takip edilen çalıştayda Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar "TV Haber Muhabirliği", Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı-TİGAD Karaman İl Temsilcisi Adem Kocatürk "Yerelde İnternet Haberciliği", Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir "Geleneksel Gazetecilik ve Geleceği" hakkında konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Teknoloji
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