THY filosunda kaç tane uçak var? İşte detaylı THY filosu listesi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) filosunda kaç tane uçak var? veya THY filosunda hangi uçaklar var? İşte tüm bu merak edilen soruları yanıtlamak adına detaylı bir liste hazırladık. İşte sizler için Türk Hava Yolları (THY) filosu ve detaylı listesi…

THY filosunda hangi uçaklar var? THY filosunda toplam kaç tane uçak var? İşte detaylı THY filo listesi!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları şu an 300'den fazla noktaya uçuyor. Bu da havayolunu dünyanın en çok noktasına uçan şirketler arasında 4. sıraya yerleştiriyor. Ayrıca THY "Avrupa'nın en iyi havayolu" şirketi unvanına da sahip. Peki merak edilen THY filosunda kaç uçak var? İşte listemiz…

Airbus A350-900

ÖzellikDeğer Uçak Adedi16Yolcu Kapasitesi329Azami Kalkış Ağırlığı280,000 KGKanat Açıklığı64.75 mGövde Uzunluğu66.8 mYerden Yüksekliği17.05 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği43,100 ftAzami Kargo Kapasitesi162 m³

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Airbus A321-200

ÖzellikDeğer Uçak Adedi72Yolcu Kapasitesi178-180-194Azami Kalkış Ağırlığı89,000 kgKanat Açıklığı34.09 mGövde Uzunluğu44.51 mYerden Yüksekliği11.76 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,100 m / 39,800 ftAzami Kargo Kapasitesi11.89 m³

Airbus A320-200

ÖzellikDeğer Uçak Adedi18Yolcu Kapasitesi150-159Azami Kalkış Ağırlığı73,500/77,000 kgKanat Açıklığı33.91 mGövde Uzunluğu37.57 mYerden Yüksekliği11.91 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,100 m / 39,800 ftAzami Kargo Kapasitesi10.73 m³

Airbus A330-200F

ÖzellikDeğer Uçak Adedi12Azami Kalkış Ağırlığı233,000 kgKanat Açıklığı60.30 mGövde Uzunluğu58.80 mYerden Yüksekliği17.40 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,500 m / 41,100 ftAzami Kargo Kapasitesi330 m³

Airbus A330-300

ÖzellikDeğer Uçak Adedi36Yolcu Kapasitesi289-305Azami Kalkış Ağırlığı230,000 – 233,000 – 235,000 kgKanat Açıklığı60.30 mGövde Uzunluğu63.69 mYerden Yüksekliği17.40 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,500 m / 41,100 ftAzami Kargo Kapasitesi105.3 m³

Airbus A321NEO

ÖzellikDeğer Uçak Adedi56Yolcu Kapasitesi182Azami Kalkış Ağırlığı89,000 kgKanat Açıklığı35.80 mGövde Uzunluğu44.51 mYerden Yüksekliği11.76 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği11,900 m / 39,100 ftAzami Kargo Kapasitesi12,837 kg / 42.70 m³

Airbus A310-300F

ÖzellikDeğer Uçak Adedi2Azami Kalkış Ağırlığı170,500 kgKanat Açıklığı44.85 mGövde Uzunluğu54.08 mYerden Yüksekliği16.62 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,200 m / 40,000 ftAzami Kargo Kapasitesi220 m³

Airbus A320NEO

ÖzellikDeğer Uçak Adedi9Yolcu Kapasitesi186Azami Kalkış Ağırlığı79,000 kgKanat Açıklığı35.80 mGövde Uzunluğu37.57 mYerden Yüksekliği11.76 m

Airbus A319-100

ÖzellikDeğer Uçak Adedi6Yolcu Kapasitesi132Azami Kalkış Ağırlığı70,000 kgKanat Açıklığı34.10 mGövde Uzunluğu33.84 mYerden Yüksekliği11.76 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,100 m / 39,800 ftAzami Kargo Kapasitesi9.82 m³

Airbus A330-200

ÖzellikDeğer Uçak Adedi13Yolcu Kapasitesi220-250-279Azami Kalkış Ağırlığı233,000 kgKanat Açıklığı60.30 mGövde Uzunluğu58.80 mYerden Yüksekliği17.40 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,500 m / 41,100 ftAzami Kargo Kapasitesi94.96 m³

Türk Hava Yolları filo listesindeki Airbus kısmı bu şekildeydi. Filoda yer alan 2. marka ise Boeing. İşte detaylı şekilde THY filosu içerisinde yer alan Boeing uçak modellerinin özellikleri ve sayıları.

Boeing B737 MAX 9

ÖzellikDeğer Uçak Adedi5Yolcu Kapasitesi169Azami Kalkış Ağırlığı88,314 kgKanat Açıklığı35.90 mGövde Uzunluğu42.16 mYerden Yüksekliği12.30 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,500 m / 41,000 ftAzami Kargo Kapasitesi11.74 m³

Boeing B777F

ÖzellikDeğer Uçak Adedi8Azami Kalkış Ağırlığı347,815 kgKanat Açıklığı64.80 mGövde Uzunluğu63.73 mYerden Yüksekliği18.99 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği13,130 m / 43,100 ftAzami Kargo Kapasitesi520 m³

Boeing B777-300 ER

ÖzellikDeğer Uçak Adedi33Yolcu Kapasitesi349-400Azami Kalkış Ağırlığı351,534 kgKanat Açıklığı64.80 mGövde Uzunluğu73.90 mYerden Yüksekliği18.60 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği13,140 m / 43,100 ftAzami Kargo Kapasitesi142.7 m³

Boeing B737-800

ÖzellikDeğer Uçak Adedi85Yolcu Kapasitesi151-165-189Azami Kalkış Ağırlığı79,015/70,987/76,883 kgKanat Açıklığı34.31 mGövde Uzunluğu39.47 mYerden Yüksekliği12.548 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,500 m / 41,100 ftAzami Kargo Kapasitesi11.25 m³

Boeing B737 Max 8

ÖzellikDeğer Uçak Adedi30Yolcu Kapasitesi151Azami Kalkış Ağırlığı88,314 kgKanat Açıklığı35.80 mGövde Uzunluğu39.52 mYerden Yüksekliği11.76 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği11,900 m / 39,100 ftAzami Kargo Kapasitesi11.25 m³

Boeing B787-9 Dreamliner

ÖzellikDeğer Uçak Adedi22Yolcu Kapasitesi300Azami Kalkış Ağırlığı252,650 KGKanat Açıklığı60 mGövde Uzunluğu63 mYerden Yüksekliği17 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği43,000 Feet (13,100 Metres)Azami Kargo Kapasitesi105.78 m³

Boeing B737-900 ER

ÖzellikDeğer Uçak Adedi15Yolcu Kapasitesi151-169Azami Kalkış Ağırlığı85,139 kgKanat Açıklığı35.80 mGövde Uzunluğu42.10 mYerden Yüksekliği12.50 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği12,496 mAzami Kargo Kapasitesi11.74 m³

Boeing B747-400F

ÖzellikDeğer Uçak Adedi2Azami Kalkış Ağırlığı395,454 kgKanat Açıklığı64.44 mGövde Uzunluğu70.66 mYerden Yüksekliği19.40 mAzami Yatay Uçuş Yüksekliği13,700 m / 45,000 ftAzami Kargo Kapasitesi777.8 m³

Detaylı liste şeklindeki bu bilgiler ile hem uçak sayısına hem de uçakların özelliklerine ulaşabilirsiniz.

THY filosunda toplam kaç uçak var?

Türk Hava Yollar filosunda toplamda 440 adet uçak yer almakta. Ancak buna ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na açılan 2. pist ile 350 adetlik yeni uçak siparişi hakkında müjde verildi. Konuyla ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce THY filosu içerisindeki uçak tipleri ve sayıları yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net Youtube kanalına abone olun…