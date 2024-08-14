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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK'ta düzenlenen yarışa katılan takımları ziyaret etti

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK'ta düzenlenen yarışa katılan takımları ziyaret etti. Bayraktar, takımlarla ilgili konuşmasında, 'Türkiye, inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak' dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK'ta düzenlenen yarışa katılan takımları ziyaret etti. Bayraktar, takımlarla ilgili konuşmasında, " Türkiye, inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve yönetimi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde devam eden Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Geliştirme Yarışları'na katılan takımları ziyaret etti. Bayraktar, takım üyeleriyle sohbet edip, hem araçlar hem de süreç hakkında bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, "TEKNOFEST bugünlere adeta bir çığ gibi büyüdü. 2018'de düzenlediğimizden bugüne kadar geometrik bir artışla büyüdü. Bu yıl yarışmalarımıza 1,5 milyona yakın başvuru oldu. Tabii yeni yarışmalarımız da var. Hyperloop, bu hızlı tren yarışmamız TÜBİTAK'ın yıllardır düzenlediği bir yarışma. Burada da ciddi ilerlemeler olduğunu, geleceğin hem hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek kardeşlerimizin yetişmesi açısından hem de arabaları motor olarak kullanılan elektrik motorlarının ileri teknolojinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarışma olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm yarışmalarımızda olduğu gibi buradaki ilginin de büyük olduğunu ayrıca görüyoruz. Tabii TEKNOFEST, büyük bir emekle yapılıyor" diye konuştu.

Bayraktar, yeni yarışmaları da anlatarak, "Bu sene ilave yarışmalarımız var. Bu yıl TEKNOFEST, Akdeniz, Adana merkezli olarak düzenleniyor. Akdeniz'in neredeyse bütün illerinde etkinliklerimiz var. Bunun yanında kuantum teknolojileriyle alakalı yeni bir yarışmamız var. Geleceğin kuantum bilgisayarlarının işlemci yani bilgisayar teknolojisinde çığır açacağı öngörülüyor. Bunun yanında nükleer enerji teknolojilerinde dünyada şu anda büyük bir dalga var. Onunla alakalı bir yarışmamız var. Yeni birkaç yarışmamız daha var ve bunlar TEKNOFEST'in de tabii bir yandan büyürken bir yandan da değişimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK GİRİŞİMLERE DÖNÜŞECEĞİNİ GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

TEKNOFEST'in önemine de değinen Bayraktar, "Tabii TEKNOFEST'in en önemli amacı yüksek teknolojiyi geliştiren ve bunu tüm dünyaya bayrağımızı en yükseğe çekecek şekilde üretecek nesilleri yetiştirmekti. TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren biz, girişim yarışmamızı da başlatmıştık. Son yıllarda bunu özellikle TEKNOFEST 2023'te girişim yarışması olarak da ayrıca düzenledik ve büyük bir ilgi olduğunu, girişimlerini kuran, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını da gördük. Bunun yanında dünyada en büyük değişim yüksek teknoloji üzerinden hayatımıza giriyor. En yüksek seviyede refah, bunun yanında bağımsızlık yüksek teknoloji sayesinde oluyor. Tabii bunun kullanımıyla değil bunun geliştirilmesiyle oluyor. Biz adım adım Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgasının girişimler şeklinde gelmeye başladığını ve dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini görmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyaya baktığınızda, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hepsinin TEKNOFEST'teki gibi ufak bir 'Garaj Şirketleri' diye tabir ettiğimiz ufak takımlarla başladığını görüyorsunuz. Allah'a şükür, işte bu dalganın oluşmaya başladığını görmeye başladık. İnşallah yükselerek devam edecektir" diye konuştu.

Bayraktar, açıklamasında son olarak, "Özellikle hızlı ulaşım teknolojilerinde, bu sürtünmesiz ray teknolojileri ve bunun yanında hayatımıza çok daha fazla giren elektrikli araçlarda en önemli unsurlardan bir tanesi, ileri teknoloji elektrik motorları ve bunun yanında da hızlı ulaşımda da yine buradaki genç kardeşlerimizin tasarladığı, hatta her şeyiyle motorlarından kaldırma sistemlerine kadar tasarladığı teknolojiler. Ben inanıyorum ki onlar dünyada, özellikle öncelikle ülkemizin bu alanda ilerlemesini sağlayacaklar. Dünyaya da eserlerini bir anlamda yaymış olacaklar. Türkiye, inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Selçuk Bayraktar Teknofest Türkiye Kocaeli Tübitak Gebze Ulaşım Teknoloji Güncel Haberler

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