SUBÜ, Sürü İHA Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ABRA Topluluğu, Teknofest 2026 kapsamında HAVELSAN tarafından Gaziantep'te düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nı üçüncü sırada tamamlayarak 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.

ABRA topluluğu Gaziantep'de düzenlenen, toplam 165 takımın başvurduğu yarışmada değerlendirme aşamalarını geçen 19 takım finalde mücadele etti. Finalistler arasında yer alan SUBÜ ABRA Swarm Takımı, geliştirdiği sürü insansız hava aracı sistemiyle görevleri tamamlayarak üçüncülük derecesi elde etti. Takım; birden fazla insansız hava aracının koordineli biçimde hareket etmesini görev paylaşımı, haberleşme, kontrol ve sürü algoritmalarıyla sağladı. Yarışma süresince formasyon uçuşu, navigasyon ve QR kod algılama gibi otonom ile yarı otonom görevler yerine getirildi. Yarışma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu ve uçuş testlerini kapsayan çalışmalar neticesinde elde edilen derecenin öğrencilerin sürü teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı