Aygün'e İmamoğlu paylaşımları nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

(TUNCELİ) - TBMM 24. Dönem Milletvekili avukat Hüseyin Aygün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Aygün'ün avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı. Cihan, esas hakkındaki savunmasında, müvekkilinin toplumsal olaylara ilişkin görüşlerini açıklamasının olağan olduğunu belirterek, söz konusu ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Eleştirinin ironik olmasının tek başına "suç işlemeye alenen tahrik" suçunu oluşturmayacağını belirten Cihan, yargının eleştiriye açık olması gerektiğini ifade etti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Hüseyin Aygün'e "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Aygün, "19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına destek açıklaması niteliğindeki yazılarım nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi" dedi. Aygün, açıklamasında "hapis ve tutuklamalarla hiçbir baskı ve zulüm rejiminin tarihte ayakta kalmadığını" ifade etti.

Kaynak: ANKA