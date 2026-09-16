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Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından televizyon kanallarında Yavaş'ın gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Bahçeli, bazı kanallardaki programlarda Yavaş'ın kaç kez anıldığını tespit etmek üzere bir kişiyi görevlendirdiğini belirtti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş arasındaki 9 Eylül görüşmesinde olağanüstü bir durum olmadığını belirtti.
  • Bahçeli, televizyon kanallarında Mansur Yavaş'ın sürekli gündemde tutulmasını 'açık bir PR çalışması' olarak nitelendirdi.
  • Bahçeli, bazı kanalların yayınlarını izleyip 'Mansur Yavaş' isminin kaç kez geçtiğini not alması için bir arkadaşını görevlendirdiğini ve tek bir programda 50'nin üzerinde ismin zikredildiğini gördüklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 9 Eylül'de gerçekleşen görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın bir belediye başkanıyla görüşmesinin son derece normal olduğunu belirten Bahçeli, televizyon kanallarında Yavaş'ın sürekli gündemde tutulmasını "açık bir PR çalışması" olarak nitelendirdi.

"GÖRÜŞMEDE SIRA DIŞI BİR DURUM YOK"

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinlikleri ve Anıtkabir programına katılmayarak aynı akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi üzerinden yürütülen tartışmalara değindi. Başkentteki hizmet ve çalışmaların ele alındığı açıklanan görüşmenin devlet işleyişi kapsamında doğal olduğunu savunan Bahçeli, bu temasta olağanüstü ve sıra dışı bir durum aranmasına tepki gösterdi.

MEDYAYA 'PR' ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında bazı medya organlarının yayın politikalarını da eleştiren Bahçeli, "terörsüz Türkiye" sürecinin detaylarının halka aktarılması yerine muhalefet partili belediye başkanlarının sürekli ön plana çıkarıldığını ifade etti. Televizyon kanallarında Yavaş lehine açıkça bir halkla ilişkiler (PR) çalışması yürütüldüğünü öne süren Bahçeli, bu durumu takip etmek adına kendi ekibinden birini görevlendirdiğini açıkladı.

ÖZEL GÖREVLENDİRME

Söz konusu kanalların yayın akışlarına yönelik tepkisini dile getiren MHP lideri, "Üç dört tane yayın organının sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu demesinin ardından şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaşı çağırdım ve o kanalları izleyip kaç kez 'Mansur Yavaş' denildiğini not alması için görevlendirdim. Tek bir program özelinde bile 50'nin üzerinde Mansur Yavaş isminin zikredildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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