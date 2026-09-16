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Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kiev'de ordu için özel araçlar üreten askeri sanayi tesisi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Çornomorsk Limanı'nda da askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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