SpaceX Starship roketi 4'üncü test uçuşunu tamamladı

SpaceX, Elon Musk tarafından kurulan şirket, 6 Haziran'da Teksas, Boca Chica'daki Starbase tesisinden Starship'i saat 09:45'te (EDT) (13:45 BST) fırlattı. Dördüncü test uçuşunda, yeniden giriş sırasında roketin parçaları alevler içinde koptu ve yerdeki ekipler bunu "ışık gösterisi" olarak tanımladı.

Starship, yeniden giriş sırasında önemli hasar aldı ve kanatlardan biri kopacakmış gibi göründü. Yeniden girişten sonra roketten herhangi bir işaret alınamadı, bu yüzden durumunun ne olduğu hala belirsiz. Buna rağmen, roket Meksika Körfezi'ne ilk iniş yapmayı başardı.

SPACEX'İN STARLINK UYDULARI KULLANILDI

Ekip, yeniden giriş sırasında daha önce kesintiler yaşanan iletişimi sürdürmek için SpaceX'in Starlink uydularını kullandı. Bugünkü test uçuşu, Super Heavy roket güçlendiricisinin suya başarılı bir şekilde inişini de gösterdi. SpaceX, Starship'in önceki test uçuşundan daha ileri uçmayı başardığını söyledi.

Nasa ile yapılan 1.15 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında geliştirilen Starship, roketin yeniden kullanılabilir paslanmaz çelik üst kısmını ifade ediyor. Roketin alt kısmı ise Super Heavy olarak bilinen güçlendiricisidir. 33 motorlu, 3 milyar dolarlık mega-roket, şimdiye kadar yerden kalkmayı başaran en büyük ve en güçlü araç olup, 7.6 milyon kilogram itme gücü üretebiliyor. Bu, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) tarafından tutulan mevcut rekorun neredeyse iki katıdır.

Mart ayında yapılan üçüncü test uçuşunda, Starship ve Super Heavy roket güçlendiricisi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve ileri uçtu. Kasım ayında yapılan ikinci fırlatma denemesinde yaklaşık 10 dakika sonra patlayarak rekorları kırdı. Uzay aracı yeniden giriş sırasında parçalanırken, birçok görev hedefine ulaştı ve uçuşu başarılı kıldı. Büyük hedeflerden biri, havadayken yakıt transferi yapmaktı. Bu manevra, insanların Ay'a inişini sağlamak ve astronotların Mars'a ulaşmak için yeterli yakıta sahip olmalarını sağlamak için hayati öneme sahiptir.