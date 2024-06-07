Üye Girişi
Haberler

SpaceX Starship roketi 4'üncü test uçuşunu tamamladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starship roketi, dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, Musk'ın Mars'ı kolonileştirme planları ve NASA'nın Ay'a insan gönderme çabaları için önemli bir adım olarak görülüyor. Roket, Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıldı ve yeniden giriş sırasında önemli hasar aldı. Ancak, Meksika Körfezi'ne ilk inişi başarıyla gerçekleştirdi. Roketin alt kısmı olan Super Heavy güçlendiricisi de suya başarılı bir şekilde indi.

SpaceX, Elon Musk tarafından kurulan şirket, 6 Haziran'da Teksas, Boca Chica'daki Starbase tesisinden Starship'i saat 09:45'te (EDT) (13:45 BST) fırlattı. Dördüncü test uçuşunda, yeniden giriş sırasında roketin parçaları alevler içinde koptu ve yerdeki ekipler bunu "ışık gösterisi" olarak tanımladı.

Starship, yeniden giriş sırasında önemli hasar aldı ve kanatlardan biri kopacakmış gibi göründü. Yeniden girişten sonra roketten herhangi bir işaret alınamadı, bu yüzden durumunun ne olduğu hala belirsiz. Buna rağmen, roket Meksika Körfezi'ne ilk iniş yapmayı başardı.

SPACEX'İN STARLINK UYDULARI KULLANILDI

Ekip, yeniden giriş sırasında daha önce kesintiler yaşanan iletişimi sürdürmek için SpaceX'in Starlink uydularını kullandı. Bugünkü test uçuşu, Super Heavy roket güçlendiricisinin suya başarılı bir şekilde inişini de gösterdi. SpaceX, Starship'in önceki test uçuşundan daha ileri uçmayı başardığını söyledi.

Nasa ile yapılan 1.15 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında geliştirilen Starship, roketin yeniden kullanılabilir paslanmaz çelik üst kısmını ifade ediyor. Roketin alt kısmı ise Super Heavy olarak bilinen güçlendiricisidir. 33 motorlu, 3 milyar dolarlık mega-roket, şimdiye kadar yerden kalkmayı başaran en büyük ve en güçlü araç olup, 7.6 milyon kilogram itme gücü üretebiliyor. Bu, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) tarafından tutulan mevcut rekorun neredeyse iki katıdır.

Mart ayında yapılan üçüncü test uçuşunda, Starship ve Super Heavy roket güçlendiricisi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve ileri uçtu. Kasım ayında yapılan ikinci fırlatma denemesinde yaklaşık 10 dakika sonra patlayarak rekorları kırdı. Uzay aracı yeniden giriş sırasında parçalanırken, birçok görev hedefine ulaştı ve uçuşu başarılı kıldı. Büyük hedeflerden biri, havadayken yakıt transferi yapmaktı. Bu manevra, insanların Ay'a inişini sağlamak ve astronotların Mars'a ulaşmak için yeterli yakıta sahip olmalarını sağlamak için hayati öneme sahiptir.

SpaceX'in Starship roketi dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi

SpaceX'in Starship roketi dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi

SpaceX'in Starship roketi dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi

SpaceX'in Starship roketi dördüncü test uçuşunu gerçekleştirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Meksika Körfezi Elon Musk Starbase Teksas Spacex NASA Teknoloji Dünya Haberler

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi?
Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler
500

Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Olmadı şimdi , önce göz yaşı orucu bozar mı sorusunun cevabı verilmeliydi, Uzay vs ne alaka..

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title