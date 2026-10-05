Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 60'lı yaşlardaki yaşlı çift, yakınlarının ihbarıyla evlerinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan 60'lı yaşlardaki karı koca evlerinde ölü bulundu.
YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ
Olay, Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asiye Kara ve Vural Kara'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla adrese intikal eden ekipler, girdikleri evde yaşlı çifti hareketsiz halde yatarken buldu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK
Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, Asiye ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırılacak. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı inceleme devam ederken, yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.