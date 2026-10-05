Haberler

4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Kardashian, dört çocuğunun bakımında kendisine yardımcı olan dadıların sayısını açıkladı. Ünlü yıldız, çocukları için dönüşümlü olarak çalışan 5 dadıdan destek aldığını söyledi.

  • Kim Kardashian, dört çocuğunun bakımı için toplam 5 dadıyla çalıştığını açıkladı.
  • Dadıların tamamı aynı anda görev yapmıyor; bir dadı görevdeyken diğer dört dadı dönüşümlü çalışıyor.
  • Kardashian, çocuklarının okul rutinlerini kendisi üstleniyor, onları okula götürüp alıyor, akşam yemeklerini birlikte yiyor ve geceleri onlarla kitap okuyor.

Kim Kardashian, dört çocuğunun bakımında kendisine yardımcı olan dadıların sayısını açıkladı. Beş dadıyla çalıştığını söyleyen Kardashian, buna rağmen çocuklarının okul ve akşam rutinleriyle bizzat ilgilenmeye özen gösterdiğini anlattı.

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, yoğun iş temposuyla anneliği nasıl bir arada yürüttüğüne ilişkin dikkat çeken ayrıntılar verdi. Kanye West ile evliliğinden North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunan Kardashian, çocukların bakımında geniş bir ekipten destek aldığını söyledi. 

4 ÇOCUĞU İÇİN 5 DADI

45 yaşındaki Kardashian'ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı dadılarının sayısı oldu. Dört çocuk annesi Kardashian, toplam 5 dadıyla çalıştığını açıkladı. Dadıların tamamının aynı anda görev yapmadığını belirten Kardashian, bir dadının görevde olduğunu, diğer dört dadının ise dönüşümlü çalıştığını anlattı. 

ÇOCUKLARININ RUTİNİNDEN KOPMUYOR

Beş kişilik bir ekipten yardım almasına rağmen çocuklarının günlük yaşamında aktif olduğunu belirten Kardashian, okul rutinlerini kendisinin üstlendiğini söyledi. Çocuklarını okula götürüp aldığını anlatan ünlü isim, akşam yemeklerini de onlarla birlikte yediğini ifade etti. Kardashian ayrıca geceleri çocuklarıyla kitap okuduğunu belirtti. 

ANNE OLARAK KENDİNİ BÖYLE TANIMLADI

Kardashian, çocuklarına karşı son derece sabırlı ve sevgi dolu olduğunu söylerken disiplin konusunda ise kendisini orta seviyede katı bir anne olarak tanımladı. Çocuklarından birinin istediği zaman kendi yatağında uyumasına da izin verdiğini anlattı. 

ÇOCUKLARININ ŞÖHRETLE İLİŞKİSİNİ DE ANLATTI

Çocuklarının kameralar karşısında ne kadar yer alacağı konusunda onların tercihlerine önem verdiğini belirten Kardashian, özellikle küçük çocuklarının çekimler sırasında yanında bulunabildiğini ancak her zaman programın hikayesine dahil edilmediklerini söyledi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakem Yasin Kol'a tutuklama talebi! Suçlamalar hayli vahim

Yasin Kol'a tutuklama talebi! Suçlamalar çok vahim
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk"u hayatını kaybetti
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu