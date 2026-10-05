Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti! Son görünümünün asıl sebebi kahretti

Galatasaray’ın efsanevi isimlerinden Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı belirgin kilo artışının arkasındaki duygusal ve zorlu süreci ilk kez anlattı. 42 yaşındaki Hollandalı eski yıldız, özel hayatında üst üste yaşadığı acı kayıpların kendisini hem zihinsel hem de fiziksel olarak derinden etkilediğini belirtti.

ÜST ÜSTE GELEN ACI KAYIPLAR VE HASTANE SÜRECİ

Yaklaşık 3,5 yıl boyunca ailesinin sağlık sorunlarıyla ilgilendiğini dile getiren Sneijder, her iki ebeveynini de çok kısa aralıklarla kanser hastalığı nedeniyle kaybettiğini ifade etti. Sneijder, kanser teşhisi konulan annesini yaklaşık 6 ay süren hastalığın ardından 59 yaşında kaybettiğini açıkladı. Annesinin vefatından iki ay sonra babasının hastalığının ilerlediğini öğrenen tecrübeli isim, tedavi sürecine rağmen babasını da yaklaşık 9-10 ay sonra, tıpkı annesi gibi 59 yaşındayken kaybettiğini söyledi.

"YEMEK YEMEK VE YAŞADIKLARIMI UNUTMAK İSTİYORDUM''

Yaşadığı ağır kayıpların ardından kendisini yemek yemeye verdiğini ve düzenli antrenman temposundan uzaklaştığını belirten Sneijder, hastane çıkışlarında tek isteğinin yaşadıklarını unutmak olduğunu vurguladı. Dışarıdan görünen fiziksel değişiminin ardında kamuoyunun bilmediği büyük bir yaşam mücadelesi yattığını ifade eden Sneijder, ''Yemek yemek ve yaşadıklarımı unutmak istiyordum.'' dedi.

''YENİDEN FORMUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM''

Şimdilerde antrenmanlara başlayarak yeniden eski formunu yakalamak için çabaladığını dile getiren efsane futbolcu, "Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem. Ancak şu anda yeniden kendime odaklanmış durumdayım ve formuma kavuşma konusunda iyi ilerliyorum." sözlerini sarf etti.