Son ambargo bükücü! Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, Hisar'ı ateşledi!

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, Hisar hava savunma füzesi ile ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. 2023 yılı içerisinde geliştirme sürecinden çıkması ve TCG İstanbul'a entegre edilerek envantere girmesi bekleniyor.

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ilk atışını yaptı!

Aselsan ve Havelsan ortak girişimi ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2018 yılında imzalanan Barbaros sınıfı fırkateynlerin orta yaş modernizasyon projesi kapsamında, eski MK-29 Sea Sparrow fırlatıcıları iki adet 8 hücreli Mk-41 dikey fırlatma sistemi ile yenilendi. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla halihazırda G sınıfı TCG Gaziantep gemisinde de 1 adet 8 hücreli modül bulunuyor.

Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi

Daha sonraki dönemdeyse, STM'nin ana yüklenicisi olduğu MİLGEM projesi altında, TF-100 sınıfı fırkateyn olarak geliştirilen İstif sınıfının, Ada sınıfı korvetlerin artırılan dayanıklılığıyla birlikte, çok amaçlı kullanımlar için Mark 41 dikey fırlatma sistemiyle geliştirilen bir türevi olması planlanıyordu.

Savunma sanayii ihracat rekoru kırıldı!

Fakat ABD tarafından uygulanan gizli ambargo nedeniyle fırkateynlerde Mark 41 sistemlerinin kullanılmasının önüne geçildi. Bu durumun ardından, halihazırda geliştirme süreci devam eden MİDLAS'ların (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) kullanımı gündeme geldi.

Yakın gelecekte envantere girmesi beklenen MİDLAS'ların İstif sınıfı fırkateynler başta olmak üzere, şu anda fizibilite çalışmaları devam eden ve Türk Deniz Kuvvetleri için Savunma Sanayii Başkanlığı'nın MİLGEM programı kapsamında planladığı hava savunma muhribi ve destroyeri TF-2000 gemilerinde de kullanılması planlanıyor.

1??ABD ambargo uygular ve MK-41'i vermez. 2??Türk Savunma Sanayii şirketleri ABD'ye teşekkür eder. 3??Milli Dikey Atım Lançer Sistemi #MİDLAS geliştirilir. 4??Hisar Hava Savunma Füzesi ile ilk atışını yapar. 5??2023 yılında İstif sınıfı TCG İstanbul'a entegre edilerek envantere girer pic.twitter.com/lK7tg8L92F — M. Can AKA (@mcaka_17) December 3, 2022

12'li Mk-41 dikey atım sisteminin, gemi başına maliyetinin 55 milyon dolar civarı olduğu biliniyor. Tabii ABD'nin kullandığı destroyer gemilerinde güvertede 90 adete kadar bulunabiliyor. Dolayısıyla gemi başına maliyet 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Bu durumda, Türkiye'nin geliştirdiği MİDLAS sistemlerinin 16'lı hücre yapısıyla gelecek olması, başlangıç ve modernizasyon süreci için fazlasıyla yeterli olacak gibi gözüküyor. Ayrıca, 16'lı MİDLAS sisteminin 70 milyon dolar civarında bir maliyete sahip olması bekleniyor.

Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi

Genel özelliklerine baktığımızdaysa MİDLAS'ların Mk-41'lerden yapısal olarak biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin MK-41'ler 7 metre 70 cm iken, MİDLAS'lar 8 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca fırlatma sistemine daha az basınç uygulanması ve sensörlerin en az düzeyde etkilenmesi için Soft Launch tekniği kullanılıyor.

ABD kadar büyük bir seri üretim sürecinden geçmiyor da olsa, maliyetlerin yakın olması ilk üretim için oldukça olumlu bir gelişme. Ayrıca bu proje kapsamında harcanacak paranın Türkiye sınırları içerisinde kalması, yerli şirketlerin gelirini artırması ve iş gücüne katkı sağlaması da başlı başına bir tercih sebebi olacaktır.

Dikey Fırlatma Sistemleri

Tarih olarak baktığımızdaysa, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi 2023 içerisinde geliştirme sürecinden çıkacak ve envantere girecek. Bugün de Hisar hava savunma füzesi ile deneme atışı yapıldı. İlk kullanımıysa, 2017'de yapımına başlanan, 2021'de denize indirilen ve 2023'ün ikinci yarısında hizmete girecek olan İstif sınıfı gemimiz TCG İstanbul ile birlikte gerçekleşecek.

Buna ek olarak, MİDLAS sistemleri direkt olarak Mk-41'e rakip olacak. Fakat ilerleyen yıllarda gerekli görülürse 4'lü ünite ile birlikte gelen Mk-57'ye rakip olan bir sistemin de geliştirilme sürecini görebiliriz. Ancak bunun tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda ilerleyeceğini unutmamak lazım.

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