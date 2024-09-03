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Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

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Yeni görüntüler, 112 yıllık enkazın süregelen bozulma sürecini gözler önüne seriyor. Ayrıca, geminin metal yapısının mikroplar tarafından aşındırılmasıyla oluşan 'pas sarkıtları' fenomeni de ortaya çıktı. Bu yaz, RMS Titanic Inc. şirketi, insansız uzaktan kumandalı araçlar kullanarak alanı inceledi. Şirket, Titanik'in kurtarma haklarına sahip ve şimdiye kadar enkazdan 5.500'den fazla nesne çıkardı.

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel keşfetti. Yeni görüntüler, 112 yıllık enkazın süregelen bozulma sürecini gözler önüne seriyor.

Bu yaz gerçekleştirilen önemli dalışlarda, Titanik filmindeki ikonik sahneyi anımsatan kayıp tırabzan tespit edildi. Büyük bir tırabzan parçasının artık deniz tabanında yattığı görülüyor.

Elde edilen görüntüler, enkazın bir asrı aşkın süredir deniz dibinde nasıl değiştiğini ve çürüdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki tırabzanın son iki yılda düştüğünü düşünüyor, çünkü 2022'de hala yerinde olduğu belgelenmişti.

Araştırmacılar, geminin metal yapısının mikroplar tarafından aşındırılmasıyla oluşan "pas sarkıtları" fenomenini ortaya çıkardı.

Beklenmedik bir gelişme olarak, uzmanların bir daha görüleceğini ummadıkları bir eser bulundu. 1986'da Titanik'in enkazını keşfeden Robert Ballard'ın gördüğü Versailles Dianası adlı bronz heykel, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Yaklaşık 60 cm boyundaki figür, tortuların içinde yüzüstü yatar halde bulundu.

Titanik uzmanı James Penca, BBC'ye verdiği demeçte heykelin önemini vurgulayarak, "Bu, samanlıkta iğne bulmak gibiydi. Birinci sınıf salonunun merkezi olan bu heykelin yeniden keşfi çok önemliydi," dedi.

Bu yaz, RMS Titanic Inc. şirketi, insansız uzaktan kumandalı araçlar kullanarak alanı inceledi. Şirket, Titanik'in kurtarma haklarına sahip ve şimdiye kadar enkazdan 5.500'den fazla nesne çıkardı.

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazında gizemli bir kayıp heykel ve tırabzan keşfetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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