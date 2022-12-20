Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasadaki en pahalı otomobiller

Teknoloji Haberleri

Piyasadaki en pahalı otomobiller

Piyasada satışı devam eden en pahalı otomobiller listemizi sizlerle paylaşıyoruz. Gelin listenin başını çeken araçlara birlikte bakalım...

Piyasadaki en pahalı otomobiller dediğimiz zaman birçok kişinin aklında Ferrari ve Lamborghini gibi bilindik markaların modelleri geliyor. Fakat bugün paylaştığımız listenin içerisinde yer alan araçlar ve fiyatları sizleri şaşırtabilir.

Piyasadaki en pahalı otomobiller

Üst segment araç üreticileri, özenle geliştirdikleri otomobiller için yüksek gelir seviyesine sahip kişilerin bile ulaşmakta zorlanacağı fiyat etiketleri koyuyor. Bu nedenle listemizi hazırlarken yalnızca birkaç markanın araçlarının yer almaması için hepsinden yalnızca bir model dahil ettik.

Aşağıda listesini paylaştığımız otomobillerin büyük bir kısmı ülkemize yalnızca sipariş üzerine getiriliyor. Bu sebeple sizlerle yurtdışı fiyatlarını paylaştık. Ancak ülkemizdeki fiyatlandırmaya örnek olması için Mercedes Maybach S Class'ı ele alalım. Yurt dışı fiyatı 185 bin dolar olan otomobilin ülkemizdeki fiyatı 6 ile 9 milyon TL arası değişiyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

SıralamaAracın ModeliFiyatı (USD)
15BMW M8 Convertible$155 bin dolar 14Acura NSX$170 bin dolar 13Maybach S Class$185 bin dolar 12Porsche 911 Turbo S Cabriolet$220 bin dolar 11McLaren 720s$300 bin dolar 10Ford GT$500 bin dolar 9Mercedes-AMG One$2.5 milyon dolar 8Aston Martin Valkyrie$2.6 milyon dolar 7Ferrari Pininfarina Sergio$3 milyon dolar 6W Motors Lykan Hypersport$3.4 milyon dolar 5Lamborghini Veneno$4.5 milyon dolar 4Koenigsegg CCXR Trevita$4.8 milyon dolar 3Bugatti La Voiture Noire$12.5 milyon dolar 2Pagani Zonda HP Barchetta$17.5 milyon dolar 1Rolls-Royce Boat Tail$28 milyon dolar

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Lamborghini Ferrari Tragger Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title