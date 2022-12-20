Piyasadaki en pahalı otomobiller
Teknoloji Haberleri
Piyasada satışı devam eden en pahalı otomobiller listemizi sizlerle paylaşıyoruz. Gelin listenin başını çeken araçlara birlikte bakalım...
Piyasadaki en pahalı otomobiller dediğimiz zaman birçok kişinin aklında Ferrari ve Lamborghini gibi bilindik markaların modelleri geliyor. Fakat bugün paylaştığımız listenin içerisinde yer alan araçlar ve fiyatları sizleri şaşırtabilir.
Piyasadaki en pahalı otomobiller
Üst segment araç üreticileri, özenle geliştirdikleri otomobiller için yüksek gelir seviyesine sahip kişilerin bile ulaşmakta zorlanacağı fiyat etiketleri koyuyor. Bu nedenle listemizi hazırlarken yalnızca birkaç markanın araçlarının yer almaması için hepsinden yalnızca bir model dahil ettik.
Aşağıda listesini paylaştığımız otomobillerin büyük bir kısmı ülkemize yalnızca sipariş üzerine getiriliyor. Bu sebeple sizlerle yurtdışı fiyatlarını paylaştık. Ancak ülkemizdeki fiyatlandırmaya örnek olması için Mercedes Maybach S Class'ı ele alalım. Yurt dışı fiyatı 185 bin dolar olan otomobilin ülkemizdeki fiyatı 6 ile 9 milyon TL arası değişiyor.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Sıralama Aracın Modeli Fiyatı (USD) 15 BMW M8 Convertible $155 bin dolar 14 Acura NSX $170 bin dolar 13 Maybach S Class $185 bin dolar 12 Porsche 911 Turbo S Cabriolet $220 bin dolar 11 McLaren 720s $300 bin dolar 10 Ford GT $500 bin dolar 9 Mercedes-AMG One $2.5 milyon dolar 8 Aston Martin Valkyrie $2.6 milyon dolar 7 Ferrari Pininfarina Sergio $3 milyon dolar 6 W Motors Lykan Hypersport $3.4 milyon dolar 5 Lamborghini Veneno $4.5 milyon dolar 4 Koenigsegg CCXR Trevita $4.8 milyon dolar 3 Bugatti La Voiture Noire $12.5 milyon dolar 2 Pagani Zonda HP Barchetta $17.5 milyon dolar 1 Rolls-Royce Boat Tail $28 milyon dolar
Lamborghini Ferrari Tragger Teknoloji Haberler
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!