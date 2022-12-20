Piyasadaki en pahalı otomobiller dediğimiz zaman birçok kişinin aklında Ferrari ve Lamborghini gibi bilindik markaların modelleri geliyor. Fakat bugün paylaştığımız listenin içerisinde yer alan araçlar ve fiyatları sizleri şaşırtabilir.

Piyasadaki en pahalı otomobiller

Üst segment araç üreticileri, özenle geliştirdikleri otomobiller için yüksek gelir seviyesine sahip kişilerin bile ulaşmakta zorlanacağı fiyat etiketleri koyuyor. Bu nedenle listemizi hazırlarken yalnızca birkaç markanın araçlarının yer almaması için hepsinden yalnızca bir model dahil ettik.

Aşağıda listesini paylaştığımız otomobillerin büyük bir kısmı ülkemize yalnızca sipariş üzerine getiriliyor. Bu sebeple sizlerle yurtdışı fiyatlarını paylaştık. Ancak ülkemizdeki fiyatlandırmaya örnek olması için Mercedes Maybach S Class'ı ele alalım. Yurt dışı fiyatı 185 bin dolar olan otomobilin ülkemizdeki fiyatı 6 ile 9 milyon TL arası değişiyor.

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