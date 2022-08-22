Otomobilden alınan ÖTV miktarı belli oldu!

Pandeminin etkisinden kurtulmaya çalışan dünya, bir yandan da çip krizi ve tedarik zinciri problemleri ile boğuşuyor. Bunun ilk etkilerini de bu yaz sonu görmeye başladık. Markalar araçlarının boş paketleriyle global pazara açılmaya başladılar. Üstelik ülkemizde yüksek dolar kuru ve enflasyon nedeniyle satış sayısında da azalma yaşandı. Fakat buna rağmen otomobilden alınan ÖTV miktarı arttı.

Otomobilden alınan ÖTV miktarı: Araç başı 205 bin TL

Emre Özpeynirci ve Erol Şahin'in haberlerine göre, Türkiye'de satılan otomobil sayısı son 7 ayın verilerine bakıldığında yüzde 6.45 oranında azaldı. Fakat buna karşılık otomobilden alınan ÖTV miktarı artış gösterdi. Hatta yüzde 101.38 gibi bir oran ile ikiye katladığını görüyoruz.