Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların teknik direktörleri için gerçekleştirilen resmi fotoğraf çekimlerinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kareleri arasındaki farklılık dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN FOTOĞRAFI BEĞENİLDİ

Okan Buruk, çekimlerde takım elbiseyle kameranın karşısına geçti. Buruk'un pozu, ışık kullanımı ve fotoğrafın genel sunumu daha profesyonel bir görüntü ortaya çıkardı.

İSMAİL KARTAL'IN KARELERİ SÖNÜK BULUNDU

İsmail Kartal ise çekimlerde beyaz polo tişörtle kamera karşısına geçti. Kartal'ın daha sade bir ortamda çekilen fotoğrafları, Okan Buruk'un kareleriyle karşılaştırıldığında “Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyona göre sönük kaldı” yorumlarını beraberinde getirdi. İki teknik direktörün fotoğrafları arasındaki kıyafet, ışık ve genel sunum farkı dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com