Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Şampiyonlar Ligi için teknik direktörlerin çekilen resmi fotoğraflarında Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın pozları arasındaki fark dikkat çekti. Okan Buruk'un takım elbiseli ve özenli çekimi beğenilirken, İsmail Kartal'ın daha sade kareleri “Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyona göre sönük kaldı” yorumlarını beraberinde getirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların teknik direktörleri için gerçekleştirilen resmi fotoğraf çekimlerinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kareleri arasındaki farklılık dikkat çekti.
OKAN BURUK'UN FOTOĞRAFI BEĞENİLDİ
Okan Buruk, çekimlerde takım elbiseyle kameranın karşısına geçti. Buruk'un pozu, ışık kullanımı ve fotoğrafın genel sunumu daha profesyonel bir görüntü ortaya çıkardı.
İSMAİL KARTAL'IN KARELERİ SÖNÜK BULUNDU
İsmail Kartal ise çekimlerde beyaz polo tişörtle kamera karşısına geçti. Kartal'ın daha sade bir ortamda çekilen fotoğrafları, Okan Buruk'un kareleriyle karşılaştırıldığında “Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyona göre sönük kaldı” yorumlarını beraberinde getirdi. İki teknik direktörün fotoğrafları arasındaki kıyafet, ışık ve genel sunum farkı dikkat çekti.