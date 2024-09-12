Milyarder Jared Isaacman, SpaceX kapsülünden çıkarak ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden milyarder Jared Isaacman, uzay tarihinde bir ilke imza attı. SpaceX ile işbirliği yaparak,ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Bu tarihi olay, uzay endüstrisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor. Isaacman ve ekibi, kapsüllerinin basıncını düşürdükten sonra dış uzaya çıktılar. Bu ana kadar uzay yürüyüşü yapanlar sadece profesyonel astronotlardı.

Isaacman, uzaydan Dünya'ya bakarak, "Evde hepimizin yapacak çok işi var. Ama buradan bakınca, dünya gerçekten mükemmel görünüyor," diyerek duygularını paylaştı.

Bu uzay yürüyüşü, beş günlük bir uzay seferinin parçası. Seferin tüm masrafları Isaacman ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından karşılanıyor. Bu girişim, uzun vadede Mars ve diğer gezegenlere insanlı seyahatleri mümkün kılmayı hedefliyor.

Özel şirketlerin uzay araştırmalarına katılması, NASA gibi devlet kurumlarının tekelini kırıyor. Bu durum, uzay teknolojilerinin daha hızlı gelişmesine ve maliyetlerin düşmesine yol açabilir.

Ancak eleştirmenler, uzayın zenginler için bir oyun alanına dönüşmesi riskine dikkat çekiyor. Ayrıca, özel şirketlerin uzay faaliyetlerinin nasıl düzenleneceği konusu da tartışmalı.

Bu tarihi uzay yürüyüşü, insanlığın uzay macerasında yeni bir sayfa açarken, beraberinde birçok soru ve tartışmayı da getiriyor.