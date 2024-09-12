Üye Girişi
Haberler

Milyarder Jared Isaacman, SpaceX kapsülünden çıkarak ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyarder Jared Isaacman, ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Dünya'dan yüzlerce kilometre yüksekte yapılan bu olay, uzay endüstrisinde yeni bir çağ açtı. Isaacman ve ekibi, kapsül basıncını düşürüp dış uzaya çıktı. Bu girişim, Mars ve diğer gezegenlere insanlı seyahatleri hedefliyor. Ancak özel şirketlerin uzay faaliyetlerinin düzenlenmesi tartışma konusu. Uzayın zenginler için bir oyun alanına dönüşmesi riski de endişe yaratıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden milyarder Jared Isaacman, uzay tarihinde bir ilke imza attı. SpaceX ile işbirliği yaparak,ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Bu tarihi olay, uzay endüstrisinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor. Isaacman ve ekibi, kapsüllerinin basıncını düşürdükten sonra dış uzaya çıktılar. Bu ana kadar uzay yürüyüşü yapanlar sadece profesyonel astronotlardı.

Isaacman, uzaydan Dünya'ya bakarak, "Evde hepimizin yapacak çok işi var. Ama buradan bakınca, dünya gerçekten mükemmel görünüyor," diyerek duygularını paylaştı.

Bu uzay yürüyüşü, beş günlük bir uzay seferinin parçası. Seferin tüm masrafları Isaacman ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından karşılanıyor. Bu girişim, uzun vadede Mars ve diğer gezegenlere insanlı seyahatleri mümkün kılmayı hedefliyor.

Özel şirketlerin uzay araştırmalarına katılması, NASA gibi devlet kurumlarının tekelini kırıyor. Bu durum, uzay teknolojilerinin daha hızlı gelişmesine ve maliyetlerin düşmesine yol açabilir.

Ancak eleştirmenler, uzayın zenginler için bir oyun alanına dönüşmesi riskine dikkat çekiyor. Ayrıca, özel şirketlerin uzay faaliyetlerinin nasıl düzenleneceği konusu da tartışmalı.

Bu tarihi uzay yürüyüşü, insanlığın uzay macerasında yeni bir sayfa açarken, beraberinde birçok soru ve tartışmayı da getiriyor.

Milyarder Jared Isaacman, SpaceX kapsülünden çıkarak ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Milyarder Jared Isaacman, SpaceX kapsülünden çıkarak ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Milyarder Jared Isaacman, SpaceX kapsülünden çıkarak ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Teknoloji Spacex Dünya Uzay

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Dış güçleri suçladılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman?
title