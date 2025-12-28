Haberler

Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Güncelleme:
Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mezarlık Bilgi Sistemi' ile 49 bin 300 mezar dijital ortama taşındı. Vatandaşlar dünyanın her yerinden mezar fotoğraflarına ve konum bilgilerine kolayca ulaşabilecek, isteyen vatandaşlar yine sistem üzerinden Yasin-i Şerif ve Fatiha okutabilecek.

Elazığ Belediyesi tarafından hizmet kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen akıllı şehir uygulamaları pek çok alanda hayatı kolaylaştırırken, uygulamalar vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

Teknolojiye ayak uyduran ve birçok alanda başarılı projelere imza atan Elazığ Belediyesi, coğrafi bilgi sistemleri üzerindeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Mezarlık Bilgi Sistemi, büyük ilgi gördü.

YAKLAŞIK 50 BİN MEZAR TEK TEK FOTOĞRAFLANDI

Ekipler tarafından başta Asri ve Harput olmak üzere 49 bin 300 mezar tek tek fotoğraflandı ve konumlarıyla birlikte sisteme yüklendi. Özellikle yurt ve il dışında olan, mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar artık, Türkiye'nin her yerinden Elazığ Belediyesi web sitesi üzerinden yakınlarının mezar fotoğraflarını görülebilecek ve konumundan rahatça bulabilecek. Aynı zamanda isteyen vatandaşlar yine sistem üzerinden Yasin-i Şerif ve Fatiha okutabilecek.

"VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZI SİSTEME SÜREKLİ YÜKLEYECEĞİZ"

Elazığ Belediyesi'nin bütün amacının insan odaklı sosyal belediyecilik olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Yapılan her hizmette insana yönelik çalışmalarımızı sürdürmek ve bu alanda da hizmetlerimizi devam ettirmek amacındayız. Yapılan bu hizmetlerde de insanlarımızın çok daha rahat bir şekilde hizmetlerden faydalanabilmesi ve kolay ulaşabilmesi için dijital çağa uyumlu bir belediyecilik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri içerisindeki birçok modülle insanlarımıza hizmet veriyor. Bu çalışma içerisinde özellikle Mezarlık Bilgi Sistemi önemli gördüğümüz bir sistem.

Dijital anlamdaki siste, hem Elazığ Belediyesi web sitesinden hem de cep telefonuna indirilecek programdan kullanılabiliyor. Vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını Türkiye'nin her yerinden ulaşabilecekler. Çalışmalar neticesinde 49 bin 300 mezar, fotoğraflanarak bilgileri dahilinde sisteme yüklenmiştir. Bu çalışmamız başta Asri ve Harput olmak üzere yapıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızı da bu sisteme sürekli yükleyeceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları yerden isim ve soy isim girerek yakınlarının mezarını bulabilecekler. Ayrıca istedikleri zaman site içerisinde Fatiha suresi ve Yasin suresini de hem kendileri dinleyebilecek hem de siteden okutturabilecekler. Kabristanları ziyaret edemeyenler veya uzakta olan insanlarımıza bu şekilde hizmet edilmesi, dijital çağa ayak uydurmak için yapmış olduğu çalışmalardan birisidir" dedi.

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarısedat yakup:

yakında kibir ziyaretine de kimse gitmeyecek bu kurumlar işin bokunu çıkardı

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıN polat:

Belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkürler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

Ahhahahhahaha

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dünya malına tapılmış belki dürüstlükten uzak dolu dizgin haramilerin peşinde koşuluyor zaten bende dürüst evliya gibi biri sayılmam zaten öyleyim diyen biri varsa dikkat edin muhakkak yalan söylüyor işin aslı hep aklım ölümde mazarlıklar rüyama giriyor geceleri uyuyamıyorum iki günlük dünyada insaların yalanlar üzerine kurulan hayatlarını izliyorum gidilecek yer belli fazla kul yetim işçi emekli hakkı yemeyin öte yanda milyonlarca insanla helalleşmeniz zor zaten itikat sahibi insan bunu yapmaz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Her şeyin boku çıktı bir yasin okuyamıyorsa okumasın belediye başkanı ne kadar cukka gelir bu işten

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

