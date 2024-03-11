Apple M3 MacBook Air Performans Testinden Yüksek Notlar Aldı, Ancak Isınma Sorunu Yaşadı

Apple tarafından geçtiğimiz hafta satışa sunulan şirketin yeni dizüstü bilgisayarı M3 MacBook Air, piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra yapılan performans testlerinde dikkatleri üzerine çekti. ARM tabanlı M3 işlemcinin gücünü gösteren cihaz, performans testlerinden yüksek notlar almayı başardı.

Ancak bu başarı aşırı ısınma sorunlarına da yol açtı. Yüksek performansın bir bedeli olarak, MacBook Air'in ısınma seviyeleri endişe verici derecelere ulaştı. Özellikle ağır yük altında cihazın işlemci sıcaklığı çekirdekte 114°C dereceye kadar yükseldi. Bu durum, cihazın uzun süreli kullanımlarda performans düşüşlerine ve kullanım konforu sorunlarına neden olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar…

Apple M3 MacBook Air performans testinden tam not alırken ısınma sorunu yaşadı!

Apple, MacBook Air modellerinin tasarımında ince ve hafif yapısını korumak için soğutma fanı eklemiyor. Bu tercih de bazı modellerde ısınma sorunlarına yol açabiliyor. Keza M3 MacBook Air de bu ısınma seviyeleriyle taşınabilirlik ve performans arasında denge kurma konusunda zorluk çekiyor.

Max Tech tarafından yapılan testlerde 15 inçlik M3 MacBook Air modeli, 3DMark Wild Life Extreme ve Cinebench 2024 testlerine sokuldu. Bu testler sırasında cihazın işlemci ve grafik birimleri Pro modellerinde olduğu gibi en yüksek performansı göstererek ağır iş yüklerini başarıyla üstlendi.

M3 MacBook Air vs M2 MacBook Air! Aradaki farka değer mi?

Fakat MacBook Air'in bu tip ağır iş yükü altında aşırı ısınması özellikle dizüstü kullanımı sırasında rahatsızlık yaratacaktır ve performans kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla M3 MacBook Air performansıyla kullanıcıların beğenisini kazansa da aşırı ısınma sorunları yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Apple'ın bu sorunu ele alması ve gelecekteki tasarımlarında performans ile soğutma arasında daha iyi bir denge kurması bekleniyor. Tabii gündelik kullanımda bu cihazda aşırı ısınma problemi yaşamanızın çok olası olmadığını ve sizi rahatsız edecek sıcaklıklara ulaşmayacağını belirtelim. Ancak saatler sürecek renderlar alacaksanız hem performansının düşeceğini hem de aşırı ısınacağını söyleyelim.

Dolayısıyla eğer bilgisayarda iş yükünüz çok olacaksa ve ısınma konusu sizin için büyük bir problem yaratacaksa, bu noktada içerisinde serinin diğer Pro modellerinden farklı olarak çift değil tek fan bulunan ve hava akışı için Air'den daha çok alana sahip olduğu için uzun süreli kullanımda daha iyi performans verecek olan M3 MacBook Pro modeline yönelebilirsiniz.