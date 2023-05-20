Lise öğrencisi yapay zekaya sahip robotlar için terleme projesi geliştirdi

Ağrı'da lise 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Aydemir, danışman öğretmeni Gökçehan Bulut ile yapay zekaya sahip robotların ısınan dış yüzeylerinin, bir insan gibi terleyerek soğumalarını sağlayacak proje geliştirdi. Projesiyle Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204- A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1'inci olan Muhammed Aydemir, bölgeyi Türkiye finallerinde temsil edecek.

AĞRI'da lise 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Aydemir, danışman öğretmeni Gökçehan Bulut ile yapay zekaya sahip robotların ısınan dış yüzeylerinin, bir insan gibi terleyerek soğumalarını sağlayacak proje geliştirdi. Projesiyle Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204- A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1'inci olan Muhammed Aydemir, bölgeyi Türkiye finallerinde temsil edecek. Aydemir, "Robotlar, projemizle insansı özelliklere biraz daha yaklaştı" dedi.

'İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması' adı verilen proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204- A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1'inci olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Aydemir, Ağrı ve bölgeyi 5-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Muhammed Aydemir ve öğretmeni Gökçehan Bulut'u okullarında ziyaret ederek, başarı belgesi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise Ağrı'da bilim ve teknoloji anlamında öğrencilerin gelişmesi adına valiliğinde desteği ile önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Kökrek, "Öğrencimizin projesi, robotların, ısı yüzeylerinin dengelenmesi ile ilgili. Isınan robot yüzeylerinin doğal yöntemlerle dengeleyici bir sistem geliştirdi çocuğumuz. Bu proje önümüzdeki dönemlerde yapay zeka yardımı ile de çok daha ileri düzeyde geliştirilebilecek. İnsanlığın hayrına yararlı olabilecek bir proje. Bu çocuğumuz da inşallah bundan sonra projesini çok daha geliştirecek. Bu projenin pek çok bilim adamının dikkatini de çekebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.