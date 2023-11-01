Kanada, WeChat ve Kaspersky'yi mobil cihazlarda kullanımını yasakladı

Kanada, önemli veri çalınma endişelerini gerekçe göstererek WeChat ve Kaspersky gibi uygulamaların mobil cihazlarda kullanımını yasakladı. Bu yasak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısıtlamaların kaldırılmasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.

Kanada, önemli veri çalınma endişelerini gerekçe göstererek Wechat'in devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladı. Bu yasak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden yönetiminin Çin'in çok amaçlı uygulaması üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.

Kanada Baş Bilgi Yetkilisi, Wechat'in gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez bir risk oluşturduğunu ifade etti

Wechat'in yanı sıra, bir Rus antivirüs programı olan Kaspersky de Kanadalı yetkililerin mobil cihazlarından kaldırıldı. Kanada Hazine Kurulu, Wechat'in veri toplama uygulamalarının cihazın içeriğine kapsamlı erişim sağladığını vurguladı. Devlet bilgilerinin ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor ve halk Wechat'i kullanmakta hala özgür.

Kanada Hazine Kurulu Başkanı Anita Anand, devlete ait mobil cihazlarda bu uygulamalara erişimi kısıtlayarak siber güvenliğe risk temelli bir yaklaşımı vurguladı. Anand, "Kanada Hükümeti, hükümet bilgilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla bilgi sistemlerimizi ve ağlarımızı korumak için sürekli olarak çalışmaktadır" dedi.

Yasağa tepki olarak Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'yı somut kanıtlardan yoksun olmakla eleştirdi. Sözcü Wang Wenbin Kanada'yı ideolojik önyargıları bir kenara bırakmaya çağırdı.

Kanada, vatandaşlarına dolaylı olarak WeChat gibi uygulamaları kullanmamalarını tavsiye ederek, Kanada'ya eşdeğer gizlilik koruma yasalarına sahip yargı bölgelerinde veri depolayan uygulamaların tercih edilmesini önerdi. WeChat ve TikTok dahil olmak üzere Çin menşeli uygulamalar daha az şeffaf güvenlik düzenlemelerine sahip, dolayısıyla bu tavsiyeyi karşılayamıyorlar.

Kanada daha önce Çin'in uygulamadaki bilgilere potansiyel erişimi konusundaki endişeler nedeniyle Şubat ayında TikTok'u yasaklamıştı. 2020 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump, WeChat ve TikTok'un ABD uygulama mağazalarından yasaklanması için idari emirler yayınladı.

Bu yasaklar birden fazla gecikmeyle karşılaştı ve nihayetinde 2021'de Başkan Joe Biden tarafından kaldırıldı. Ancak Biden, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Çin uygulamalarının ulusal güvenlik değerlendirmelerini başlattı. Kuzey Carolina ve Ohio gibi bazı Amerikan eyaletleri, devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok ve WeChat'e yasaklar getirdi.