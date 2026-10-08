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İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi

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İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! 'Yargıda tanıdıklarım var' deyip para istedi
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İstanbul Adliyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Adliyede, Yüksek yargıda tanıdıklarım var” diyerek yaklaştığı öne sürülen şahıs, iddiaya göre bazı dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla görüştü. Davaların sonucunu etkileyebileceğini söyleyerek para ve pazarlık konuşmaları yapan şahsın üzerinde “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” yazan kartvizit bulundu. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Adliyesi'nde yüksek yargıda tanıdıkları olduğunu iddia ederek dava sonuçlarını değiştireceğini öne süren bir kişi, vatandaşlardan para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyede dava tarafları ve yakınlarıyla temas kurarak pazarlık yaptığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜZERİNDEN "BAŞBAKANLIK" KARTVİZİTİ ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" yazılı bir kartvizit ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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