İzlemeyen kalmasın! Son 5 yıla damga vuran 15 film

Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü toplayan son 5 yıla damga vuran 15 film listemizle sizlerleyiz.

2019-2023 yılları arasında sinema dünyasında birçok başarılı film izleyiciyle buluştu. Bu filmler, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü toplayarak, son 5 yılın en iyi filmleri arasında yer aldı. Biz de sizlerle bu yapımları paylaşıyoruz.

Son 5 yıla damga vuran 15 film!

1. Parasite (2019)

Bong Joon-ho'nun yazıp yönettiği Güney Kore yapımı film, zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak çalışmaya başlayan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Film, çarpıcı hikayesi, başarılı oyunculukları ve özgün senaryosu ile büyük beğeni topladı.

2. Joker (2019)

Todd Phillips'in yazıp yönettiği film, Arthur Fleck isimli bir komedyenin Joker'e dönüşmesini konu alıyor. Joaquin Phoenix'in performansı ile Oscar kazanan film, psikolojik gerilim türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

3. Avengers: Endgame (2019)

Anthony ve Joe Russo'nun yönettiği film, Marvel Sinematik Evreni'nin 22. filmi olarak izleyiciyle buluştu. Avengers'ın Thanos'u yenmek için verdiği mücadeleyi anlatan film, büyük bir bütçe ile çekilen ve gişede büyük başarı elde eden bir süper kahraman filmi.

4. Top Gun: Maverick (2022)

Joseph Kosinski'nin yönettiği film, 1986 yapımı Top Gun filminin devamı niteliğinde. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı film, Pete "Maverick" Mitchell'in genç pilotları eğitme görevini anlatıyor. Film, aksiyon sahneleri ve görsel efektleri ile büyük beğeni topladı.

5. 1917 (2019)

Sam Mendes'in yazıp yönettiği film, I. Dünya Savaşı'nda geçen bir savaş hikayesini anlatıyor. Film, iki askerin düşman hatlarının arkasından bir mesajı iletme çabasını konu alıyor. Film, kamera kullanımı ve kurgusu ile Oscar kazandı.

6. Spider-Man: No Way Home (2021)

Jon Watts'ın yönettiği film, Spider-Man'in en sevilen filmlerinden biri. Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı film, Peter Parker'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla yaşadığı zorlukları anlatıyor. Film, farklı boyutlardan gelen Spider-Man karakterlerinin yer aldığı bir süper kahraman filmi.

7. Portrait of a Lady on Fire (2019)

Céline Sciamma'nın yazıp yönettiği film, 18. yüzyılda yaşayan Marianne isimli bir ressamın, bir kontun genç gelini için bir portre çizme görevini anlatıyor. Film, iki kadının arasındaki aşkı ve sanatın gücü üzerine bir hikaye.

8. CODA (2021)

Sian Heder'in yazıp yönettiği film, işitme engelli bir ailenin duyabilen tek çocuğu olan Ruby'nin hikayesini anlatıyor. Ruby, ailesinin müzik şirketine yardım etmek için müzik kariyerini bırakıp, Berklee Müzik Koleji'nden gelen bir teklifi reddediyor. Film, aile, müzik ve aşk üzerine bir hikaye.

9. Dune (2021)

Denis Villeneuve'in yönettiği film, Frank Herbert'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Film, çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir hikayeyi anlatıyor. Arrakis, evrende en değerli madde olan melanjinin tek kaynağı. Film, bilim kurgu türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

10. Marriage Story (2019)

Noah Baumbach'ın yazıp yönettiği film, Charlie ve Nicole isimli bir çiftin boşanma sürecini anlatıyor. Adam Driver ve Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı film, evlilik, boşanma ve aile üzerine bir hikaye. Film, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı ve 6 dalda Oscar adaylığı kazandı.

11. The Batman (2022)

Matt Reeves'in yönettiği film, Bruce Wayne'in Batman olarak ilk yıllarına odaklanıyor. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı film, karanlık ve atmosferik bir atmosfere sahip bir süper kahraman filmi. Film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük beğeni topladı ve gişede başarılı oldu.

12. The Irishman (2019)

Martin Scorsese'nin yönettiği film, Frank Sheeran isimli bir mafya üyesinin hayatını anlatıyor. Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin başrolünde yer aldığı film, gangster filmleri türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Film, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı ve 10 dalda Oscar adaylığı kazandı.

13. John Wick: Chapter 4 (2023)

Chad Stahelski'nin yönettiği film, John Wick'in The High Table'a karşı mücadelesini anlatıyor. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, aksiyon sahneleri ve görsel efektleri ile büyük beğeni topladı. Film, gişede başarılı oldu.

14. Midsommar (2019)

Ari Aster'in yazıp yönettiği film, Dani isimli bir kadının, erkek arkadaşı Christian ve arkadaşlarıyla birlikte İsveç'teki bir pagan festivaline katılmasını konu alıyor. Film, psikolojik gerilim türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Film, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

15. The Invisible Man (2020)

Leigh Whannell'in yazıp yönettiği film, Cecilia Kass isimli bir kadının, şiddetli kocası Adrian Griffin'den kaçmasını konu alıyor. Cecilia, Adrian'ın öldüğünü öğrenir, ancak Adrian'ın hayaletinin onu takip ettiğini fark eder. Film, psikolojik gerilim türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Film, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.