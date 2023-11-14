Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max karşı karşıya! Bakalım iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasındaki kamera, tasarım ve ekran farklılıkları neler? Hangisinin performansı daha iyi? İşte iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max…

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max

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iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max tasarım farklılıkları

240 gr ağırlığa sahip olan iPhone 14 Pro Max'e göre, titanyum malzeme ile beraber daha hafifleyen iPhone 15 Pro Max, 221 gram ağırlığa sahip. Hafifleyen iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'e göre biraz kalınlaşmış. 7.9 mm'den 8.25 mm'ye çıkan kalınlık, telefonun kenarlarının biraz daha ovalleştirilmesinden ötürü hissedilmiyor.

Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan titanyum, iPhone 15 Pro Max'i hem daha sağlam hem de daha hafif kılıyor. iPhone 15 Pro Max'in dışında 5. sınıf titanyum malzeme kullanan Apple, telefonun iç iskeletinde ise %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiyor.

iPhone 15 Pro Max'in içinde kullanılan alüminyum malzeme ise tamamen geri dönüşüm malzemeden elde ediliyor. Hem kullanılan arka cam hem de iskelet yapısındaki değişimler, 14 Pro Max'e göre 15 Pro Max'in arka cam değişim ücretini de ucuzlatan bir etmen oldu.

iPhone 14 Pro Max'te 28.453 TL olan arka cam değişim ücreti, iPhone 15 Pro Max'te 6.731 TL'ye düşmüş durumda. iPhone 15 Pro modellerinde ilk defa arka cam değişim imkanı sunulduğu için, onarım maliyetlerinde de bir düşüş söz konusu olmuş.

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Ceramic Shield ön cam ve arka tarafta da dokulu mat cam arka yüzeyin kullanıldığı iPhone 15 Pro Max'in özellikle önden baktığımızda ekran çerçevelerinin de daha inceldiğini görüyoruz. iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i yan yana koyduğunuzda, çerçevelerin inceldiğini hissediyorsunuz.

iPhone 15 Pro modellerinde bir diğer yenilik ise aksiyon butonu. Pro olmayan iPhone 15 ve daha önceki iPhone modellerinde, telefonu sessize alabildiğimiz bir anahtar kullanan Apple, artık aksiyon butonuna yer veriyor.

Genel olarak iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max'i yan yana koyduğunuzda çok ciddi fiziksel farklılıklar göze çarpmıyor. Genel anlamda artan kalite hissi, bir tek arka camda yerini daha ucuz bir hisse bırakıyor. iPhone 15 Pro Max'in bir diğer fiziksel ve özellik farkı ise artık altında Lightning portu yerine USB Type – C portuyla beraber geliyor olması.

iPhone 15 Pro modelleri, USB 3 desteği ile beraber geliyor. Daha yüksek veri transfer hızlarına iPhone 15 Pro Max ile ulaşabilirsiniz. Fakat şarj olma sürelerinde bir fark gözükmüyor. iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max, yüzde 50 şarj seviyesine yarım saatte çıkıyor.

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iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max ekran farklılıkları

iPhone 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasında en az farkın olduğu noktalardan biri de ekran. Dinamik ada tasarımı 14 Pro Max ile başlamıştı. Aynı tasarım, çerçeveler çok az incelerek iPhone 15 Pro Max'te de kullanılıyor.

Yüzde 89.8 ekran kasa oranına sahip olan iPhone 15 Pro Max, yüzde 88.3 ekran kasa oranına sahip olan 14 Pro Max'e göre daha ince çerçevelere sahip. 6.7 inç büyüklüğünde LTPO Super Retiuna XDR OLED ekranın kullanıldığı iPhone 15 Pro Max, 120 Hz desteğine sahip.

Her zaman açık ekran ile beraber 1 – 120 Hz arası dinamik ekran yenilemesi sunan telefonun ekranı ayrıca HDR10, Dolby Vision gibi desteklere de sahip. 1000 nit tipik, 2000 nit maksimum parlaklığa çıkan ekranın çözünürlüğü ise 2796 x 1290 piksel. Bu değerler genel olarak 14 Pro Max ile aynı.

A17 Pro vs A16 Bionic! iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max performans farkı

iPhone 15 Pro Max'e, Apple'ın yeni işlemcisi A17 Pro güç veriyor. iPhone 14 Pro Max'e ise A16 Bionic işlemcisi güç veriyor. A17 Pro işlemcisi 3 nm teknolojisiyle üretiliyor, A16 Bionic ise 4 nm teknolojisiyle üretilmiş.

A17 Pro ve A16 Bionic işlemcileri, fiziksel olarak 6 çekirdekli yapıda işlemciler. 2 yüksek performanslı 4 tane de verimlilik odaklı çekirdekten oluşan işlemcilerin grafik birimi ve makine öğrenimi işlerinde çalışan Neural Engine kısımlarında fark daha da büyüyor.

A17 Pro içerisinde Ray Tracing desteğine sahip 6 çekirdekli Apple GPU kullanılıyorken, A16 Bionic işlemcisinde ise 5 çekirdekli Apple GPU kullanılıyor. iPhone 15 Pro Max, 8 GB RAM ile beraber geliyor. 14 Pro Max'in RAM değeri ise 6 GB.

Şu an App Store'da yer alan tüm oyunlarda ve uygulamalarda oldukça yeterli bir performans gösteren iPhone 14 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max arasındaki performans farkını anlayacağınız alanların sayısı epey az. Farkı daha çok RTX destekli yeni nesil oyunlarda, video render gibi yoğun işlerde görüyoruz.

Peki performans testlerindeki fark ne?

GeekBench 6 işlemci testi ile başlıyoruz. Tek çekirdekte 2883, çoklu çekirdekte ise 7149 puan alan 15 Pro Max, aynı programın grafik birimi testinde ise 27321 GPU Metal skoru alıyor. Aynı testte ise iPhone 14 Pro Max tek çekirdekte 2638, çoklu çekirdekte ise 6903 puan alıyor. GPU Metal skoru ise 22734.

GeekBench 6 testine göre bakacak olduğumuzda tek çekirdek skorunun iPhone 15 Pro Max'te daha iyi olmasına rağmen, farkın az olduğunu, farkın çok çekirdek skorunda ve GPU tarafında daha da arttığını görüyoruz.

AnTuTu'da iPhone 15 Pro Max 1.577.258 skor alıyorken, iPhone 14 Pro Max'in skoru ise 1.386.268. Özellikle gelişen çok çekirdek performansı, GPU ve artan RAM miktarı, AnTuTu'daki farkın açılmasına sebebiyet veriyor. 3DMark Wild Life Unlimited stress testinde ise iPhone 15 Pro Max ile 15520, iPhone 14 Pro Max ile de 12318 puan elde etti.

Bu testte genel olarak iPhone 15 Pro Max önde fakat ilginç bir veri olarak stabilite verisinin, iPhone 14 Pro Max'te daha yüksek olması. Yeni cihaz olduğu için, yazılım güncellemeleriyle beraber bu tarafta gelişme olabilir.

Son testimiz ise GFXBench. GFXBench, oyun performansını ölçen bir test programı. İki telefon için de birden fazla test sonucunu ekranda görüyorsunuz. iPhone 15 Pro Max önde.

iPhone 15 Pro Max ne kadar ısınıyor?

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max'i 3DMark Wild Life testine soktuk ve ısılarını ölçtük. İki telefon da test başlamadan önce 29 – 30 derece sıcaklıklarda. Testin ilk 5 dakikasında benzer ısınma sonuçları gösteren iPhone 15 Pro Max ve 14 Pro Max'te, test uzadıkça iPhone 15 Pro Max'in, yaklaşık 1 derece daha sıcak çalıştığını ölçtük.

Özellikle iOS güncellemeleriyle beraber iPhone 15 Pro Max'teki ısı değerleri daha da aşağı inmiş durumda. Tabii uygulamadan uygulamaya, yapılan işten işe bu ısı değerleri de değişebiliyor. Çok ciddi derecede ısı farkı olmasa da iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max'e göre 1 – 2 derece daha sıcak çalışabiliyor.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max kamera karşılaştırması

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max'in arka kameralarına baktığımızda yine arkada 3'lü kamera diziliminin devam ettiğini görüyoruz. Tabii bazı farklılıklar var. iPhone 14 Pro Max'te 48 Megapiksel kamera kullanan Apple, iPhone 15 Pro Max'te de 48 Megapiksellik kamerayı kullanıyor.

İki kamera ile RAW formatında, 48 MP fotoğraf çektiğinizde, normal ışık şartlarında çok da büyük bir fark göze çarpmıyor. Fakat iPhone 14 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max'i, hiç bir ayar yapmadan fotoğraf çektiğinizde, iPhone 14 Pro Max 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyorken, iPhone 15 Pro Max 48 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor.

Bu da özellikle fotoğrafları yaklaştırdığınızda kalite farkını artırıyor. iPhone 15 Pro Max'te kullanılan ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğünde. 24mm f/1.78 diyafram değerine sahip olan bu ana kamera 24, 28 ve 35 mm fotoğraflar çekebiliyor.

Aynı lenste, farklı mm değerleriyle çekim yapmak için, kamara uygulamasında 1x'in üstüne tekrar basmanız yeterli. Bu lenste OIS özelliği de bulunuyor. 24mm 48 Megapiksel, 28mm modda 35 Megapiksel, 35mm modda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

iPhone 14 Pro Max'in ana kamerası 48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.78 diyafram değerine sahip. Kamera özellikleri benziyor fakat sensörde yapılan iyileştirmelerle beraber, farklı mm değerlerinde daha yüksek megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmesi iPhone 15 Pro Max'in hanesine avantaj olarak ekleniyor.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max Geniş açılı kamera farkları

İki modelde de 12 Megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş kamera ie 13 mm ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Böylece 120 derece görüş alanına sahip ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İki telefonun da geniş açılı kamerasında, gözle görünür ciddi bir fark bulunmuyor.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max Telefoto lens farkları

iPhone 15 Pro Max'in kamera sistemindeki en büyük yenilik telefoto kamerada karşımıza çıkıyor. iPhone 14 Pro Max 3 kat optik yakınlaştırma yapabilirken, iPhone 15 Pro Max optik yakınlaştırma yapıyor. Ayrıca dijital yakınlaştırmayı da eklediğimizde 25 kata kadar yakınlaştırma imkanı sunuyor.

iPhone 14 Pro Max'te kullanılan telefoto lens 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.8 diyafram değerine sahip. 3X olduğu için 77mm'lik bir lens kullanılıyor. iPhone 15 Pro Max'te kullanılan telefoto lens 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip. 5 kata kadar yaklaştırabilen lensin mm değeri ise 120 mm.

iPhone 15 Pro Max'te bir diğer geliştirme ise portre modunda karşımıza çıkıyor. Portre moduna geçiş yapmadan hem ön hem de arka kamera, çekilecek nesneyi tanıyor ve otomatik olarak portre moduna geçiş yapıyor. Portre olarak çekilen fotoğrafların arka kısmındaki bulanık alanı ise daha sonra galeride değiştirebiliyorsunuz.

iPhone 14 Pro Max ile kabağı çektiğimde otomatik olarak portre moduna geçmediği için, iPhone 15 Pro Max'in otomatik portre moduna geçen fotoğrafıyla karşılaştırdığınızda fark göze çarpıyor. Ama iPhone 14 Pro Max'i portre moduna alıp aynı kareyi çektiğinizde, ciddi bir fark göze çarpmıyor.

iPhone 14 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max arasında kamera kıyaslaması yaptığımızda esas geliştirmenin düşük ışık fotoğraflarında olduğunu görüyoruz. Gece çekilen video ve fotoğraflar, iPhone 15 Pro Max'te daha iyi. Ama iPhone 14 Pro Max de hala oldukça iyi.

iPhone 15 Pro Max ile beraber daha fazla yakınlaştırma yeteneğiniz oluyor, daha fazla odak uzaklığı sunulduğu için daha farklı çekimler yapmanıza imkan sağlıyor. Ayrıca daha gelişmiş yazılım sayesinde portre moduna kendiniz almadan otomatik geçiş yapabiliyorsunuz.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max ön kamera farkları

Ön kamera özelliklerine baktığımızda iki telefonda da aynı özellikler göze çarpıyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip 23 mm'lik geniş açılı lens kullanılıyor. Derinlik algılamaları ise donanımsal olarak arkada TOF 3D LiDAR sensör tarafından, önde ise SL 3D derinlik ve biyometrik sensör tarafından sağlanıyor.

Ön kamerada da gördüğümüz farklılık, otomatik portre moduna geçme kolaylığı. Onun haricinde eşit şartlarda çekilen fotoğraflarda, çok bir kalite farkı göze çarpmıyor.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max video farkları

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max'i karşılaştırdığımız videoda ise geldik video kısmına. İki telefonda da 4K 24/25/30 ve 60 FPS, Full HD'de 25 / 30 / 60 / 120 / 240 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Video kayıtlarında 10 Bit HDR ve Dolby Vision HDR ve stereo ses kaydı gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz.

İki telefon da Cinematic mode 4K 24 ve 30 FPS kayıtlara izin veriyorken, video tarafındaki farklara baktığımızda LOG video kayıt özelliği karşımıza çıkıyor. iPhone 15 Pro Max ile LOG video kaydı yapıp, daha sonra profesyonel bir şekilde renklendirme yapabiliyorsunuz.

Ayrıca iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max'te olmayan mekansal video kaydına da olanak sağlıyor. Böylece AR cihazlarda kullanabileceğiniz videoları iPhone 15 Pro Max ile çekebiliyorsunuz. Hem fotoğraf hem de video konusunda oldukça iyi bir telefon olan iPhone 14 Pro Max'te, olsa daha iyi olur dediğimiz özelliklerin eklenmiş hali diyebiliriz iPhone 15 Pro Max için.

iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max batarya özellikleri

iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max'e göre benzer pil süreleri sunuyor. İki telefon da yüzde 100 şarjdayken yaptığımız 3DMark testinde, pil düşüş değerleri de benzer ilerledi. 3nm teknolojisiyle üretilen işlemci ve biraz büyüyen batarya, teorik olarak iPhone 15 Pro Max'i biraz daha avantajlı kılıyor.

iPhone 14 Pro Max'teki 4323 mAh değerindeki batarya, iPhone 15 Pro Max'te 4441 mAh'e çıkmış durumda. İki telefon da kablo ile yarım saatte yüzde 50 şarj oluyor. iPhone 15 Pro Max, USB Type C ile beraber 4.5 watt güçle başka cihazları da şarj edebiliyor. Bir nevi powerbank gibi telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. İki telefonda da 15W'a kadar kablosuz MagSafe destekli şarj ve 7.5w'a kadar Qi kablosuz şarj desteğine sahip.