Apple, iOS 17.4 için beta 2 güncellemesini yayınladı

Apple, Mart ayında devreye girecek iOS 17.4 için beta 2 güncellemesini yayınladı. Aynı zamanda firma iPadOS 17.4 beta güncellemesini de kullanıcılara sundu. Peki ama Apple ekosistemini baştan aşağı değiştirecek iOS 17.4 güncellemesi neler sunacak?

iOS 17.4 Beta 2 güncellemesi ve özellikleri

Apple, AB'den aldığı cezalar sonrası tüm uygulama marketi anlayışını değiştirmeye karar verdi. Buna göre Apple kullanıcılar için alternatif uygulama mağazalarını da sunmak ve alternatif ödeme yöntemlerinin de önünü açmak zorunda. Ancak bu esnetme sadece AB ülkelerinde geçerli olacak. AB kullanıcıları isterlerse seçtikleri uygulama mağazasını varsayılan olarak ayarlama imkanına da sahip.

Şu an için iOS 17.4 Beta 2 için şimdiye kadar açıklananlardan farklı bir özellik ise henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte yine AB ülkelerinde Safari tarayıcı yerine alternatif tarayıcıları da yüklemek mümkün.

iPhone ve Apple Watch'un hayat kurtaran acil durum özellikleri!

Apple, iOS 17.4 Beta 1 güncellemesinde tarayıcı seçme ekranı gelmeme sorununu da çözdü. Güncelleme notlarına bakılırsa Apple, eğer sorun devam ederse sorunun şu şekilde çözülebileceğini açıkladı:

"Ayarlar'ı açın ve Gizlilik ve Güvenlik >Konum Servisleri'ne gidin. Konum hizmetlerini 10 saniyeliğine kapatın ve ardından tekrar açın."

iOS 17.4 Beta 2 güncellemesi ile çözülen ve devam eden bazı sorunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Bazı App Store ürün sayfalarında "iTunes Store'a Bağlanılamıyor" hatası gösteriliyor hatası düzeldi.

MapKit SwiftUI uygulamaları yürüyüş ve bisiklet rotaları için yanlış harita modu gösterebiliyor.

Çıkartmalar (Memoji ve 3. taraf) boş görünebiliyor.

ObjectCaptureView'ın nokta bulutu görünümünü yatay kullanıcı arayüzü yönlerinde hatalı şekilde döndürmesi sorunu düzeldi.

iOS 17.4 özellikleri

Apple'ın Mart ayında getireceği iOS 17.4 güncellemesi ile neler getireceğini ise sizler için özetlemeye çalıştık. Apple, iOS 17.4 ile birlikte Xbox Cloud ve Geforce Now gibi bulut oyun sistemleri için uygulama desteği sunacak. Daha önce kullanıcılar bu hizmetleri sadece tarayıcı üzerinde kullanma imkanına sahipti. Mini uygulamalar, oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemine sahip olacak.

Google Haritalar'ın sadece iOS'ta olan özelliği Android'e geldi!

İOS 17.4 Beta ile yeni emojiler de hayatımıza girdi. Buna göre misket limonu, kahverengi bir mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey ve yatay olarak baş sallama gibi yeni emoji karakterler karşımıza çıktı.

iOS 17.4 güncellemesi Podcast'ler uygulamasındaki podcast'ler için transkriptler, SharePlay'i HomePod ile kullanma desteği, Stopwatch Live Activities gibi yeni özellikler de sunacak.

iOS 17.4 güncellemesi ile yeni nesil CarPlay uygulaması da karşımıza çıkacak.

İşte yeni CarPlay ve özellikleri:

Araç Kamerası: Bu uygulama aracın arka görüş kamerası yayınını gösteriyor.

Şarj: Elektrikli araçlar için bu uygulama, pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj olmasına kalan süreyi ve daha fazlasını gösterecek.

İklim: Bu uygulama, ?CarPlay? içindeki bir aracın iklim kontrollerine erişim sağlayarak klimanın veya ısıtma sisteminin sıcaklığını, fan hızını, ısıtmalı koltukları, ısıtmalı direksiyon simidini ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanıyor.

Kapanışlar: Bu uygulama, aracın kapılarından herhangi birinin açılması durumunda karşımıza çıkıyor. Yine araç uyarı sembolleri de kapanışlar özelliği ile karşımıza çıkacak.

Medya: Bu uygulama, SiriusXM gibi diğer medya seçeneklerinin yanı sıra "CarPlay" içindeki FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişim sağlayacak. SiriusXM'in uydu bağlantısı mı sunacağı yoksa internet akışıyla mı sınırlı kalacağı belli değil. Kullanıcılar Top 40 ve Rock gibi müzik türleri listesinden seçim yapma imkanına da sahip olacak.

Lastik Basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük basınç, yüksek basınç ve patlak lastik uyarıları sağlayacak.

Geziler: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği veya enerji verimliliği, bir yolculukta geçen toplam süre ve kat edilen mesafe ve daha fazlası dahil olmak üzere sürüşle ilgili çeşitli bilgilere yer verecek.

İOS 17.4 beta sürümündeki bir görüntü, "CarPlay"in sürücü aracı kapattıktan sonra da muhtemelen bir "Elveda" ekranı görüntüleyeceğini de gösteriyor.

iOS 17 beta 2 güncellemesini deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak iOS 17 Beta profiline ulaşabilirsiniz. Linki direkt telefonunuzdaki Safari üzerinden açmanız gerektiğini belirtelim. Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar >Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Ancak iOS beta sürümlerinin kararlı olmadığını ve cihazınızda belli hatalara neden olma ihtimalini de unutmamanız gerekiyor.