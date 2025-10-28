İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinde düzenlenen ALTAY tankı teslim törenine katıldı. Erdoğan'ın törene, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un henüz tanıtılmamış limuzin versiyonuyla gelmesi dikkat çekti. Özel tasarım araç ilk kez görüntülenirken, tören alanında büyük ilgi topladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ile ilk Yeni Altay tanklarının teslimat törenine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene Togg'un uzatılmış gövdeye sahip özel tasarım limuzin versiyonu ile geldi.
- Togg'un bu özel limuzin modeli elektrikli olup seri üretim veya satış planı bulunmamakta, yalnızca fabrikadaki misafir turları için yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışına Togg'un özel tasarımıyla katıldı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ile ilk Yeni Altay tanklarının teslimat törenine katıldı. Törene gelişi sırasında Togg'un limuzin versiyonu ile görüntülenen Erdoğan, özel tasarımlı araçla adeta ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bu versiyonu ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Erdoğan'ın törene girişinde çekilen görüntülerde, Togg'un uzatılmış gövdeye sahip özel versiyonu dikkat çekti. Araçta, bazı bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.
FABRİKADAKİ MİSAFİR TURLARI İÇİN YAPILDI
Togg yetkililerinden alınan bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.
Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modelinin elektrikli olduğu öğrenildi.