Haberler

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini Anderson Talisca'nın serbest vuruş golüyle 1-0 yendi. Rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golü 37. dakikada Talisca'nın serbest vuruşundan geldi.
  • Rövanş maçı 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Polonya'nın Gornik Zabrze ekibi karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı. 

MERT GÜNOK'TAN HARİKA KURTARIŞ

16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BARTUĞ'UN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

TALISCA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe üst üste gole çok yaklaştı ancak direkleri geçemedi.  Levent'in sol kanattan yaptığı enfes ortaya Talisca ceza sahası içinde harika yükseldi. Brezilyalı yıldızın kafa vuruşunu önce kaleci Schulze çıkardı, ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 63. dakikada ise Bartuğ'un nefis şutu direkte patladı.

OĞUZ ÇEVİRDİ ANCAK HİÇ KİMSE YOK

78. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Fred'in pasında Guendouzi, savunma arasına sarkan Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz'un ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamayınca önemli bir fırsat değerlendirilemedi.

KADIKÖY'DE KAZANAN FENERBAHÇE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi avantajı eline alan İsmail Kartal'ın ekibi sahadan mutlu ayrıldı. Rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

İki ülkeye füzeler aynı anda yağdı, misilleme gecikmedi
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCengiz TAN:

1-0 galibiyet bomba gibi başlamış !! orda da ilk yarı gibi oynasın da bomba mı değil mi görelim ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadri sabancı:

1=0 yetmez rövançta bence adamlar iyi organize oluyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi

Bakın şu hadsizlere! Polislerimize saldırmaya kalktılar
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
Zelenski, genel kurmay başkanını görevden aldı

Savaşın kaderini değiştirecek imza; ordunun 1 numarasını değiştirdi
20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı

Bir babanın en zor anı! Evladına vedası kahretti
Trump'ın İran'a yönelik son tehdidinin ardından Avrupa'da dikkat çeken askeri hareketlilik

Trump'ın son tehdidi Avrupa'da yankılandı! Uçaklar peş peşe kalktı
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek