İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Teknofest Mavi Vatan'da Savunma Sanayisini Değerlendirdi

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın son gününde festivali ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sadece kendi tedarikimiz değil; hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik birimlerimizdeki tedariklerimizin her biri, hem kendi kullanımımız hem de ihracatla ilgili rakamlar hep göğsümüzü kabartıyor. Büyük bir gurur duyuyoruz. Geçen yıl 7,5 milyar doları aştık. Ama önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok çok daha yukarıya çıkacağına biz de inanıyoruz, artık dünyada da inanılıyor" dedi.

Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde festival alanına gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik'e ait TCSG Güven Korveti'ni ziyaret ederek gemi hakkında bilgi aldı. Etkinlikte konuşan Bakan Yerlikaya, "Gençlerimiz başta olmak üzere yediden yetmişe bütün aileler, aziz milletimizin Teknofest festivallerine katılan sayıları her geçen gün daha da artıyor. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu festival gerçekten çok büyük bir iz bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan beri gelinen nokta savunma sanayimizde, iç güvenlikle ilgili tüm tedariklerimizde bildiğiniz rakam, ama gelin hep birlikte tekrar söyleyelim. Başlangıçta, ilk gelinen yıllarda yüzde 20'den, artık yüzde 82-83 bandına geldi. Burada da durmayacağını biliyoruz, daha ileriye gidecek. Yine sadece kendi tedarikimiz değil; hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik birimlerimizdeki tedariklerimizin her biri, sadece hem kendi kullanımımız hem ihracatla ilgili rakamlar hep göğsümüzü kabartıyor. Büyük bir gurur duyuyoruz. Geçen yıl 7,5 milyar doları aştık. Ama önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok çok daha yukarıya çıkacağına biz de inanıyoruz, artık dünyada da inanılıyor" dedi.

'İLK TEKNOFEST MAVİ VATAN'A GÜÇLÜ BİR KATILIM SAĞLADIK'

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak biz Teknofest Mavi Vatan, yani Mavi Vatan noktasında yapılan bu ilk Teknofest'e gerçekten güçlü bir şekilde katılım sağladık. Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz ve AFAD olarak bizim iç güvenlik noktasında, arama-kurtarma noktasında özellikle AFAD, Jandarma, Emniyet ve şunu söyleyelim; denizlerdeki huzur ve güvenle ilgili, esenlikle ilgili yapmamız gereken, kanunun bize emrettiği ne varsa bütün bunları büyük bir hassasiyetle yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız gerçekten dünyada en başarılı, en gözde olan komutanlıklardan birisidir. 470 bin km2 Mavi Vatan'da öncelikle huzur, güvenliği temin etmek. Biraz daha detayına girecek olursak; kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göçle mücadele, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele ve diğer suçlarla mücadelenin denizde olanlarıyla ilgilenen her biri ama bir temel görevimiz var ki; denizlerimizdeki can güvenliğiyle ilgili, özellikle arama-kurtarmayla ilgili olan görevimizde dünyada en iyi yapan teşkilatlardan birisidir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'GÜVEN KORVETİ EN GÖZDE GEMİLERİMİZDEN'

Bakan Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz TCSG Güven Korveti, yaklaşık 90 metreye yakın uzunlukta olan, 10 yaşındaki ve yine yüzde 70'e yakın yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz bu gemimizde, Sahil Güvenlik deniz unsurları içerisinde en gözde gemilerimizden birisidir. Sahil Güvenlik Komutanımız, gemi komutanı, buradaki bulunan bütün arkadaşlarımızdan bu Güven Korveti'nin denizlerimizde yapmış olduğu görevle ilgili bilgi aldık. Her geçen gün bir önceki günden, her geçen yıl bir önceki yıldan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri ailesi olarak onun destek ve himayeleriyle Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da ve Siber Vatan'da biz bu yüzyılı, bu asrı Cumhurbaşkanımızın işaretiyle Türkiye Yüzyılı yapmak hedeflerine ulaşmak ama bu noktada huzurun yüzyılı olma noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurun yüzyılıyla ilgili hem denizde Sahil Güvenlik, hem kırsalda Jandarmamız kendi görev alanında hem de Emniyetimiz şehirlerimizde huzurla ilgili kendilerine düşen görevi can siperhane yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.